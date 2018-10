Zó vaak overweegt de gemiddelde vrouw jaarlijks ontslag te nemen

Heel eerlijk: we fantaseren allemaal weleens over hoe het zou zijn om je biezen te pakken naar een zonnig oord en nooit meer op je werk te verschijnen. Of je chef te vertellen hoe je écht over hem denkt om vervolgens nonchalant mee te delen dat je ontslag neemt en dan onder luid applaus en gejoel van je collega’s het pand verlaat.

De realiteit is dat de hypotheek betaald dient te worden en er gewoon brood op de plank moet. En dus verschijn je gewoon braaf op je werk. Dat werk is negen van de tien keer gewoon hartstikke leuk – of in ieder geval prima. Maar als je je schuldig voelt over de momenten dat je droomt over ontslag, wees gerust. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen ieder jaar maar liefst 17 (!) keer op het punt staan te stoppen met hun baan.

Het roer om

Het onderzoek werd uitgevoerd in Engeland. Van de ondervraagden heeft 34% van de vrouwen ooit het roer carrière-technisch volledig omgegooid en overweegt 1 op de 5 dat op dit moment te doen.

Ook spannend: uit datzelfde onderzoek blijkt dat de gemiddelde vrouw gedurende haar loopbaan maar liefst 5 kantoorromances heeft. Dat kan dan zomaar een reden zijn om tóch nog even te blijven. Of om juíst te vertrekken, natuurlijk.

Bron: The Independent. Beeld: iStock