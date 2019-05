Waarom vrouwen zoveel zin hebben in chocolade tijdens hun menstruatie

Wanneer het weer die tijd van de maand is, willen vrouwen eigenlijk maar één ding: chocolade! Maar waarom hebben we zoveel zin in chocolade als we ongesteld zijn?

Het heeft natuurlijk weer alles te maken met je hormonen.

Advertentie

Positief

Doordat je oestrogeen- en progesteronniveau uit balans raken, daalt automatisch je serotioninelevel. Serotonine heeft onder andere invloed op je emoties, stemming en zelfvertrouwen. Dit is dan ook de reden dat je je tijdens je menstruatie down kunt voelen. Door wat chocolade te eten, kunnen deze negatieve gevoelens worden omgezet in positieve gevoelens.

Koolhydraten

Bovendien krijg je zin in koolhydraatrijke voeding, want koolhydraten verhogen je serotonine. In chocolade zitten behoorlijk wat koolhydraten, dus het kan zijn dat je daardoor zin hebt in chocolade. Je wilt je namelijk zo snel mogelijk weer beter en ‘gelukkiger’ voelen.

Spieren verslappen

Tijdens je menstruatie kun je veel buikpijn hebben. Als je voldoende magnesium binnenkrijgt, wordt de pijn minder want je spieren verslappen. Bovendien zorgt magnesium voor een goede energiestofwisseling en de juiste hormoonbalans. Er zit best wel wat magnesium in chocolade, dus vandaar weer dat je zin krijgt in chocolade. Je lichaam weet precies wat je wil op dat moment wil en nodig hebt.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Women’s Health. Beeld: iStock