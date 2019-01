Vrouwen die dít doen hebben een beter seksleven

Het is echt waar: uit een onderzoek van Journal of Seks & Martial Therapy blijkt dat vrouwen die mediteren doorgaans een hoger libido en een beter seksleven hebben dan vrouwen die dit niet doen.



Voor het onderzoek zijn 451 vrouwen gevraagd naar hun seks- en meditatieleven. Op zowel het algehele functioneren in bed als de lust en het bewustzijn van de sensaties in het lichaam, scoorden de mediterende vrouwen beter dan de niet-mediterende vrouwen. Daarnaast scoorden mediterende vrouwen ook beter op opgewonden raken, verlangen en orgasmes. Waarschijnlijk komt dit omdat vrouwen die mediteren beter in hun vel zitten. En hoe beter je in je vel zit, hoe hoger je libido over het algemeen.

Korte meditatiesessies

Fijn om te weten: het maakt niet uit hoe vaak je mediteert of hoeveel ervaring je erin hebt. Wel blijkt uit het onderzoek dat korte meditatiesessies van 4 of 8 sessie het meeste invloed hebben op het ‘seksueel functioneren’ en de tevredenheid van je seksleven.

Advertentie

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Bron: Bedrock Magazine. Beeld: iStock