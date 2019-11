Bijna 1 op de 10 vrouwen heeft geen geld voor tampons of maandverband

Je tampons hergebruiken, een luier dragen óf thuis blijven om alles maar te laten ‘lopen’: het zijn dingen waar je je waarschijnlijk niks bij kunt voorstellen. Toch is het voor sommige vrouwen in Nederland realiteit. Bijna 1 op de 10 jonge meisjes en vrouwen tussen de 12 en 25 jaar heeft namelijk niet altijd geen geld om tampons of maandverband te kopen.

Dat blijkt uit onderzoek van Plan International en De Bovengrondse, een platform voor feminisme, onder duizend meisjes en jonge vrouwen in die leeftijdscategorie.

Advertentie

Irritaties en infecties

Uit het onderzoek blijkt dat 9% van de meisjes en jonge vrouwen tussen de 12 en 25 jaar te weinig geld heeft om maandverband of tampons te kopen tijdens hun menstruatie. De zogeheten ‘menstruatie-armoede’ leeft vooral onder klanten van de Voedselbank, dak- en thuislozen en ongedocumenteerden.

De problemen leiden tot irritaties en zelfs infecties bij vrouwen die onvoldoende maandverband of tampons kunnen kopen. “Er komen wel eens vrouwen helemaal doorgelekt aan, omdat ze geen producten tot hun beschikking hebben”, zo laat een hulpverlener van een inloophuis weten.

Taboe

Vrouwen die geen tampons of maandverband kunnen kopen hebben verschillende oplossingen voor hun probleem. Zo wordt er soms wc-papier gebruikt, maar ook luiers of vodden. Ook geeft 2% van de vrouwen aan dat ze weleens hun maandverband of tampons hergebruiken.

Volgens Mascha Singeling, programma-manager van Plan International, gaat menstruatie-armoede verder dan de geldkwestie. “Het gaat ook om het feit dat je niet de juiste informatie hebt of er niet over durft te praten.” Zo geeft 20% van de meisjes aan dat er thuis niet op een normale manier over menstruatie gesproken kan worden. “Dat je in Nederland in 2019 niet gewoon over menstruatie kan praten, schokte mij,” zo vertelt ze bij NOS Radio 1 Journaal.

Meer aandacht

Plan International en De Bovengrondse willen met hun onderzoek in Nederland aandacht vragen voor de onbesproken problemen van menstruatie. Ongesteldheid moet volgens de organisaties uit de taboesfeer gehaald worden. Sindskort is er daarom ook een ongesteldheids-emoji ontworpen. Daarnaast zamelt De Bovengrondse geld in voor vrouwen die te maken hebben met menstruatie-armoede.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Plan international, Hart van Nederland. Beeld: iStock