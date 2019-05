Vrouwen zijn gelukkiger zonder kinderen en partner, zegt geluksexpert

“Je krijgt er zoveel voor terug”, zeggen moeders vaak tegen vrouwen die (nog) geen kinderen hebben. Maar wetenschapper Paul Dolan trekt toch een andere conclusie. Volgens hem zijn vrouwen zonder gezin gelukkiger dan vrouwen met een gezin.

Ook leven vrouwen die ongetrouwd zijn en geen kinderen hebben langer dan getrouwde moeders, stelt de expert in geluk.

Gelukkiger alleen

Paul Dolan, wetenschapper in gedragswetenschappen aan de London School of Economics zei dit tijdens een lezing. Dat schrijft the Guardian. Volgens de expert zijn mannen wel gelukkiger in een huwelijk.

De wetenschapper heeft dit onderzocht voor zijn nieuwste boek Happy ever after. Hiervoor vergeleek hij niveaus van geluk tussen ongehuwden, getrouwden, gescheiden mensen en weduwen met elkaar. Wat bleek? De getrouwden waren het gelukkigst, maar alleen als ze antwoordden terwijl hun partner erbij was. Als ze alleen waren en de vragen beantwoordden, bleken ze een stuk minder tevreden met hun leven. Ongehuwden rapporteerden uiteindelijk de minste ellende in hun leven.

Verwachtingen anderen

Wel hebben ongetrouwde, kinderloze vrouwen het soms moeilijk met verwachtingen vanuit de maatschappij. Als deze vrouwen rond de 40 zijn, zeggen mensen vaak dingen als: “Je komt nog wel een man tegen en dan verandert alles.” Paul: “Maar als ze een man ontmoeten, worden ze juist minder gelukkig en overlijden ze eerder.”

Dit alles is natuurlijk goed nieuws voor vrouwen die single zijn. Je hoeft namelijk echt niet te doen wat de maatschappij wil, om gelukkig te zijn. Heb je wel een gezin en ben je daar dolgelukkig mee? Dan raden we aan dit onderzoek met een korreltje zout te nemen. Je weet zelf het beste waar je gelukkig van wordt, toch?

Bron: the Guardian. Beeld: iStock