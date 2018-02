Zóveel zijn vrouwen gemiddeld aangekomen in de laatste 60 jaar

Obesitas is anno 2018 wereldwijd een groot probleem. En buiten de ernstige gevallen; we zijn met zijn allen de afgelopen 50 jaar flink aangekomen.

Uit diverse studies blijkt dat zo’n 30 procent van de Amerikanen te dik zijn. Schokkend feit: een Amerikaanse vrouw weegt vandaag de dag net zo veel als een Amerikaanse man in de jaren ’60. Ai. In 1960 woog een Amerikaanse vrouw zo’n 63,5 kg. Anno 2018 is dat 75,5 kg: een stijging van 18,5 procent. En dat is ongeveer het gewicht van een man uit 1960. Dit blijkt uit cijfers van het Amerikaanse CDS (Centers for Disease Control and Prevention).

Niet per se langer, wel zwaarder

Maar niet alleen Amerikanen worden steeds dikker. Wij Nederlanders kunnen er ook wat van. We groeien niet zozeer in de lengte, maar des te meer in breedte. Ten opzichte van zo’n 50 jaar geleden zijn we in Nederland een centimeter of 3 gegroeid. En dan hebben we over onze lengte.

Extra kilo’s

In 25 jaar zijn vrouwen namelijk wel 5,1 kg dikker geworden. Mannen zijn 6,5 kg dan een kwart eeuw geleden. Daarmee is ons lichaamsgewicht gemiddeld meer gestegen dan onze gemiddelde lengte. In 2011 woog een man gemiddeld 84kg en een vrouw gemiddeld 70kg.

Wat waarschijnlijk de reden van deze stijging is? We zitten met zijn allen (veel) meer, bewegen minder en eten meer bewerkte producten waar suiker en ongezonde vetten in zitten.

Bron: Goodhousekeeping.com. Beeld: Istock