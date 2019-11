Bewezen: vrouwen kunnen slechter zien in het donker dan mannen

Ben je ook altijd aan het klungelen in de nacht, omdat je niets kunt zien? Nachtblindheid is niets om je voor te schamen.

Vrouwen hebben er nu eenmaal meer last van dan mannen. En het zit in beide ogen: je kunt dus niet 1 oog dichtknijpen om er minder last van te hebben. Als je echt last hebt van nachtblindheid, dan wennen je ogen maar niet aan het donker. Je blijft dan in het donker altijd slecht zien.

Zoeken op de tast

De meeste mensen hebben vooral last van nachtblindheid als ze van een lichte naar een heel donkere kamer gaan. Waarom vrouwen er meer last van hebben? Meestal is nachtblindheid erfelijk bepaald, maar het kan ook door oogaandoeningen komen of door een blootstelling aan te veel kunstlicht. Ook kan het komen door een tekort aan vitamine A of door chronische gastritis en chronische leveraandoeningen.

Waarom we zo weinig zien in het pikkedonker? Dat heeft te maken met kegels en staafjes, de cellen die in je oog zitten en contact maken met de hersenen en zenuwen. Kegeltjes worden gebruikt om scherp te zien en kleuren te zien. Staafjes ontvangen het licht en moeten dus ook aan de slag in het donker, als er geen licht is.

Als er net te weinig staafjes zijn in je oog, of als deze niet goed werken, kun je nachtblindheid ervaren. Door te weinig staafjes of niet goed werkende staafjes, worden je staafjes die je wel hebt als het ware ‘moe’ en raken ze overgevoelig. Je kunt dan objecten niet goed van elkaar onderscheiden en soms zie je zelfs helemaal niets in het donker. Overdag heb je hier geen last van, van dat tekort aan staafjes, want dan is het immers licht genoeg om goed te kunnen kijken.

Wat je kunt doen

En wat je er aan kunt doen, verschilt. Als het erfelijk is bepaald, kun je niets doen tegen nachtblindheid. Een tekort aan vitamine A kun je oplossen door dit bij te slikken. Er zijn ook speciale nachtbrillen te krijgen, mocht je vaak in het donker moeten autorijden of fietsen, bijvoorbeeld.

Bron: Margriet. Beeld: iStock