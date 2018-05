Hier zijn vrouwen én mannen het bangst voor tijdens de sex

Sex is een heerlijk intiem moment waar mannen en vrouwen volop van kunnen genieten. Maar we moeten toegeven dat een vrijpartij ook voor wat ongemakkelijke momenten kan zorgen. Daarom zijn we voor, tijdens en na de sex stiekem toch best gestrest. Maar waarover dan?

Superdrug Online Docter heeft onderzocht waar mannen en vrouwen het meest voor vrezen in de slaapkamer. Aan dit onderzoek deden mensen uit heel Europa en Amerika mee.

Top 10 vrouwen

1. Haar sekspartner wil geen condoom dragen.

2. Haar bedpartner heeft een soa.

3. Een gescheurde condoom of ongewenste zwangerschap.

4. Hij (of zij) vindt haar naakte lichaam niet aantrekkelijk.

5. Hij (of zij) neemt geen genoegen met het antwoord ‘nee’.

6. Haar bedpartner wil iets doen wat zij niet wilt.

7. Haar lichaam doet iets gênants tijdens de sex.

8. De partner krijgt geen orgasme.

9. Zij kan niet klaarkomen.

10. Ze denkt dat ze slecht is in bed.

Top 10 mannen

1. Zij heeft een soa.

2. Hij kan zijn bedpartner niet tot een hoogtepunt brengen.

3. Een gescheurde condoom of ongewenste zwangerschap.

4. Hij komt te vroeg klaar.

5. Zijn partner vindt zijn naakte lichaam niet aantrekkelijk.

6. Hij kan niet klaarkomen.

7. Hij denkt dat ‘ie slecht is in bed.

8. Zijn penis te klein is.

9. Dat zijn partner denkt dat ‘ie geen ervaring heeft.

10. Dat het ongemakkelijk wordt na de daad.

Onzeker

Hieruit blijkt dus dat vrouwen zich met name druk maken over de toekomst. Ze zijn bang dat ze een soa krijgt of ongewenst zwanger wordt. Terwijl de angst bij de mannen voornamelijk te maken heeft met hun onzekerheid. Hij is bang vroegtijdig te ejaculeren of niet in staat te zijn te presteren. Bovendien maakt een man zich dus ook druk om wat de vrouw van hem vindt. Bijna net zoveel als de vrouw.

Bron: Superdrug Online Doctor. Beeld: iStock