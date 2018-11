Onderzocht: vrouwen hebben écht meer slaap nodig dan mannen

Vallen jouw ogen om 10 uur ’s avonds dicht, terwijl je man vrolijk nog een biertje opentrekt? Of staat die van jou al voor het ochtendgloren naast zijn bed terwijl jij je het liefst nog een keer omdraait? Geen zorgen: er is een wetenschappelijke verklaring voor.

Dit blijkt uit een onderzoek van de Sleep Research Centre op de universiteit van Loughborough.

Gevaarlijk moe

Onderzoekers hielden 210 vrouwen en mannen van middelbare leeftijd in de gaten. Daaruit bleek dat er wel degelijk een verschil is tussen mannen en vrouwen op het gebied van slapen. Maar waarom hebben mannen nu eigenlijk minder slaap nodig? Volgens de professor zit het vrouwelijk brein ‘ingewikkelder’ in elkaar. En hoe moeilijker het brein, hoe meer tijd het nodig heeft om te herstellen. “Vrouwen hebben de neiging om te multitasken”, legt professor Jim Horne, directeur van het Sleep Research Centre, uit. “Ze doen veel tegelijk en zijn flexibel, waardoor ze dus meer gebruik maken van hun brein dan mannen. Daarom is hun slaapbehoefte groter.”

Helaas

Gemiddeld genomen hebben vrouwen 20 minuten meer slaap nodig dan hun partner. Tja, het is niet anders: als de wetenschap het zegt, moeten we voortaan toch écht wat langer in bed blijven liggen!

BEKIJK OOK: Last van slapeloosheid? Dan is dit goed om te weten!



Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Goed Gevoel & The Sleep Foundation. Beeld: iStock