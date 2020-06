Bewezen: vrouwen met migraine zijn extra jaloers in een relatie

Migraine zorgt al voor veel lichamelijke ongemakken, maar nu blijkt dat migraine ook nog invloed kan hebben op je relatie. Dat blijkt uit onderzoek van het Leids Universitair Medisch Centrum en het Erasmus MC.

De onderzoekers hebben 2 nieuwe studies naar de effecten van migraine gepubliceerd. Daaruit blijkt dat vrouwen met migraine jaloerser kunnen zijn in een relatie én dat ze vaker last hebben van koude voeten.

Jaloers in een relatie

Door verschillen in geslachtshormonen komt migraine 3 keer meer voor bij vrouwen dan bij mannen. Schommelingen in het oestrogeengehalte lijken invloed te hebben op migraineaanvallen. Dat oestrogeen ervoor zorgt dat vrouwen jaloerser zijn in een relatie, bleek al uit eerder onderzoek en ook dit nieuwe onderzoek wijst dat nu uit. Vrouwen met migraine blijken echt jaloerser te zijn dan vrouwen die hier geen last van hebben. Na de overgang verdwijnt dat verschil weer.