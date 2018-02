Wil je (nog) mooier voor de dag komen? Ga dan in een groepje staan

Het wordt ook wel ‘het cheerleader-effect’ genoemd: vrouwen die met meerdere vrouwen in een groep staan, worden als aantrekkelijker gezien dan vrouwen die in hun eentje staan.

Uren je hoofd breken over welk jurkje je aantrekt en of je je haar los of vast draagt? Bespaar je de moeite: je kan beter zoveel mogelijk vriendinnen om je heen verzamelen. De universiteit van Californië ontdekte in 2013 al dat mensen in groepen sneller als aantrekkelijk worden beschouwd. Een groepje Australische wetenschappers nam de proef op de som. En jawel: het klopt als een bus.

Beoordelen

Voor het onderzoek werden 130 deelnemers gevraagd een vrouwengezicht te beoordelen op een schaal van 0 tot 100 – van zeer onaantrekkelijk naar heel aantrekkelijk. De gezichten stonden afgewisseld tussen groepen en alleen afgebeeld. “Gezichten werden significant vaker als aantrekkelijk bestempeld als ze tussen andere gezichten stonden”, zegt hoofdonderzoeker Daniel Carragher.

Imperfecties

Onze hersenen maken meteen een algemene indruk als we mensen zien. Als er een hele groep voor ons neus staat, baseren we die indruk op de hele groep tezamen. Wanneer je naar één iemand kijkt, let je veel meer op de imperfecties en kijk je dus een stuk kritischer. Nóg een reden dus om je vriendinnen wat vaker op te trommelen om met z’n allen wat leuks te gaan doen.

Bron: HLN.be. Beeld: iStock