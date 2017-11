Ben je een vrouw? Dan word je minder snel gereanimeerd

Vrouwen die een hartstilstand krijgen, worden minder snel door omstanders gereanimeerd dan mannen. Dat meldt de NOS op basis van Amerikaans onderzoek.

Mogelijk heeft dat te maken met de angst om de borsten van de vrouw aan te raken, zeggen de onderzoekers.

Wetenschappers onderzochten bijna twintigduizend gevallen van mensen die op een openbare plek in de VS een hartstilstand kregen. In bijna de helft van de gevallen – 45 procent – werden mannen door een omstander gereanimeerd. Bij vrouwen was dat maar 39 procent.

Dat verschil verdwijnt helemaal als patiënten in een huiselijke omgeving een hartstilstand krijgen. Volgens onderzoekers komt dat omdat de mensen die reanimeren dan vaak bekenden zijn van de patiënt.

Borsten

De angst om borsten aan te raken is ook nog eens ongegrond, omdat bij reanimeren de handen op het borstbeen moeten worden geplaatst en niet in aanraking komen met de borsten.

Oplossing

De resultaten van het onderzoek zijn afgelopen weekend gepresenteerd op een congres van de Amerikaanse Hartstichting. Daar werd meteen een mogelijke oplossing voor het probleem besproken, namelijk dat reanimatiecursussen worden aangepast. Zo heeft de oefenpop bij dit soort cursussen nu meestal nog een mannelijk lichaam. Als dit ook vrouwelijke poppen zouden zijn, kan het ongemak om een vrouw aan te raken bij reanimatie wellicht weggenomen worden.

Bron: NOS. Beeld: iStock

