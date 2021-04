Onze vagina: daar praten we zelden over. Waar mannen met trots en gemak over hun penis spreken, hoor je vrouwen nooit over hun geslachtsdeel. Tijd om het laatste taboe van de schaamstreek te doorbreken. Want grote of kleine schaamlippen, droogte, jeuk, geur, kleur…: Libelle wil alles down under bespreekbaar maken.

Waarom heet het eigenlijk schaamstreek, schaamhaar, schaambeen? Wat vinden we eigenlijk van onze vagina: kleur, geur, vorm? Wat wordt ons aangepraat en wat is normaal? Rondom de vagina zijn nog veel taboes.

Vagina

Als je de plaatjes in de media moet geloven, hoort een vagina een keurig heuveltje te zijn met dichte schaamlippen; alles keurig naar binnen gevouwen. Dat de werkelijkheid anders is, wéten we zo langzamerhand niet eens meer, want we zien niet zo gek veel gewone vagina’s.

Veel vrouwen denken dus dat hun vagina er gek uitziet, met grote, kleine, hangende, dikke, dunne binnenste of buitenste schaamlippen en alle kleuren tussen lichtroze en donkerbruin. ‘Vrouwen die worden blootgesteld aan beelden van andere vulva’s blijken tevredener te zijn over hun eigen vulva, blijkt uit onderzoek”, vertelt Yoni-oprichtster Mariah Mansvelt Beck.

Praten over de vulva en vagina

Waarom bestaat er zoiets als plastische chirurgie voor je vagina? Waarom praten we niet over labiareductie als we daadwerkelijk schaamlippen hebben die in de weg zitten? Waarom stellen we een bezoek aan de huisarts uit wanneer het gaat om vaginale klachten – zoals blijkt uit een onderzoek van Libelle in 2019? Door erover te praten kunnen we juist nog heel veel (van elkaar) leren.

Bij veel vrouwen (én hun partner) ontbreekt de nodige kennis over het vrouwelijk geslachtsorgaan en het plezier dat ze ermee kunnen beleven. Met de Libelle Vagina Enquête willen we het gesprek wél aangaan om zo meer te weten te komen over de schaamte rondom de vagina (de bínnenkant van het vrouwelijke geslachtsorgaan) en de vulva (de uitwendige geslachtsdelen) en daarvan te leren.

