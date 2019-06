Onderzoekers: 'Vrouwen die slapen met de televisie aan komen makkelijker aan'

Iedereen heeft z’n eigen manier om in slaap te vallen. Voor de één werkt meditatie, voor de ander het tijdig wegleggen van de telefoon en voor weer een ander helpt misschien wel het in slaap vallen met de televisie aan.

Daarbij hoor je stemmen op de achtergrond en dat kan rustgevend werken om in slaap te vallen. Toch is er een groot nadeel: je zou ervan aankomen in gewicht. En datzelfde blijkt voor het slapen met een lichtje aan. Dat blijkt uit een nieuwe studie dat verscheen in het medische tijdschrift JAMA Internal Medicine.

BMI + slaapgewoontes

Voor het onderzoek werden 43.722 Amerikaanse vrouwen onderzocht tussen de 35 tot 74 jaar. Ze moesten hierbij hun BMI doorgeven en hun slaapgewoontes. Zo moesten de vrouwen aangeven of ze sliepen zonder licht, met een klein nachtlampje in de slaapkamer, met licht van buiten de kamer of met een televisie in de slaapkamer.

5 kilo

In de analyse zagen de onderzoekers een stijging van 10% van het BMI bij de vrouwen die sliepen met licht of een televisie aan. Ze wogen gemiddeld 5 kilo meer en hadden een hoger risico op overgewicht (BMI tussen 25 en 29,9) en obesitas (BMI boven de 30). Hoe sterker het licht, hoe sterker het verband. De onderzoekers concluderen dat vrouwen die met licht slapen 17% kans om 5 kilo aan te komen in de komende 5 jaar.

Oorzaak gevolg?

Nu is het altijd maar de vraag of het niet andersom werkt: misschien houden vrouwen die gemiddeld 5 kilo meer wegen wel meer van televisie kijken in bed. Bij het onderzoek is namelijk alleen de relatie aangegeven, en niet de volgorde.

Bron: HLN. Beeld: iStock