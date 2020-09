Vrouwen met deze sterrenbeelden zijn de slechtste slapers

Sommige mensen raken met hun hoofd het kussen aan en vallen meteen in slaap. Helaas heeft niet iedereen dat talent en heb je ook mensen die uren naar het plafond liggen te staren. De slechtste slapers hebben vaak een van deze 3 sterrenbeelden.

Ben jij niet zo’n goede slaper? Grote kans dat jij het sterrenbeeld Ram, Tweelingen of Maagd hebt. Mensen met deze sterrenbeelden hebben al héél veel schaapjes geteld in hun leven. Dat kan verschillende redenen hebben.

De Ram is altijd in voor wat actie, dus vindt slapen eigenlijk maar saai en nutteloos. Toegeven aan je slaap? Het kan voor de Ram als een wedstrijd voelen om zo lang mogelijk wakker te blijven.

De Ram kan in bed dus nog uren liggen nadenken over bestemmingen voor een volgende vakantie of misschien wel iets ingrijpends als een tatoeage. Hoe spannender, hoe beter!

Tweelingen

Mensen met het sterrenbeeld Tweelingen hebben eigenlijk geen routine. Ze vinden hun vrijheid heel belangrijk en doen dingen het liefst net even anders dan anderen. Een normale bedtijd vinden ze onzin.

Zelfs als het al laat is en ze al moe zijn, vraagt het brein om actie. Want idee na idee en vraag na vraag komt in hun hoofd op. Weg die telefoon, anders blijf je maar Googlen.

Maagd

De Maagd heeft altijd een to do-list die nog afgewerkt moet worden. Slapen? Zonde van de tijd! Die tijd gebruiken ze liever om taken beter uit te kunnen voeren of planningen te maken.

Wanneer de Maagd eindelijk in bed ligt, begint het evalueren van de dag en vallen ze pas veel later in slaap. Loslaten is het codewoord voor de Maagd.

Bron: Purewow.com. Beeld: iStock