Elke vrouw is weleens onzeker over haar lichaam: ben ik niet te dik, zijn mijn kuiten niet raar, is mijn neus niet te groot… Deze vrouwen vinden dat we juist trots op ons lichaam moeten zijn. En ze delen die boodschap op een heel bijzondere manier.

De vrouwen hullen hun lichamen namelijk in glitters. Ze willen hiermee aandacht vragen voor het feit dat er zoveel verschillende soorten vrouwenlichamen zijn en dat dat helemaal oké is. De glittershoot heeft voor iedere vrouw ook nog een extra betekenis, vertelt Roseanna Mea, de oprichtster van het glitterproject. Sommige vrouwen voelen zich onzeker over hun lichaam en anderen hebben last van persoonlijke trauma’s, bijvoorbeeld seksueel misbruik.

Een bericht gedeeld door Positively Glittered (@positivelyglittered) op 14 Nov 2017 om 3:44 PST

Zelfacceptatie

Het doel van het project is om vrouwen te laten zien dat elk lichaam goed is zoals het is. Het is volgens Roseanne Mea ook een goede stap in de richting van zelfacceptatie. Een andere reden dat de vrouwen zichzelf bedekken met glitters is dat het een manier is om naakt te zijn zonder zich echt naakt te voelen.

Een bericht gedeeld door Positively Glittered (@positivelyglittered) op 28 Okt 2017 om 7:35 PDT

Sommige vrouwen willen liever niet herkenbaar zijn, maar willen wel meedoen met het project. Zij komen niet met hun gezicht in beeld zodat zij onherkenbaar zijn. Maar veel vrouwen hebben er geen moeite mee en komen volledig in beeld.

Een bericht gedeeld door Positively Glittered (@positivelyglittered) op 5 Nov 2017 om 4:45 PST

Een bericht gedeeld door Positively Glittered (@positivelyglittered) op 26 Okt 2017 om 12:04 PDT

Iedereen kan overigens meedoen. Maak zelf een foto van jouw glitterlichaam en deze deel deze foto op Instagram onder de hashtag #positivelyglittered. Als er zoveel mogelijk vrouwen mee doen, komt de boodschap ‘vier je rondingen’ vanzelf over. Op het Instagram-account staan in ieder geval genoeg foto’s om inspiratie op te doen voor jouw eigen glittershoot!

Bron: Harpers Bazaar. Beeld: iStock