Waarom een meerderheid van de vrouwen liever niet met een man op vakantie gaat 

Ik ga op reis, en ik neem mee: een man of een vrouw? Voor getrouwde vrouwen is het meestal een uitgemaakte zaak: je gaat gewoon met je man of vrouw op vakantie.

Maar wat nou als jij het voor het zeggen hebt, los van of je getrouwd bent en dus een soort verplichting naar je partner toe hebt? Uit nieuw onderzoek blijkt dat vrouwen dan een vrouw maar al te graag over een man verkiezen als ze op reis gaan.

Vrouwelijke reisgenoot

Reisorganisatie Sawadee deed onderzoek onder 500 Nederlandse vrouwen. Uit de resultaten blijkt dat de ruime meerderheid van deze vrouwen het liefst reist met een vrouwelijke reisgenoot. De grootste voordelen die worden genoemd van het reizen met een andere vrouw? Gezelligheid en ‘meer op je gemak voelen’.

Grootste ergernissen

Ergernissen zijn er natuurlijk altijd, op elke vakantie. Uit het onderzoek blijkt ook dat 70 procent van de vrouwen zich wel eens ergert aan mannelijk gezelschap tijdens de vakantie. De grootste ergernissen? Dominant gedrag van mannen en een minder goed inlevingsvermogen. Maar goed, andersom ergeren mannen zich vást ook wel eens aan ons.

En al is voor heel veel vrouwen reizen met een man ook hartstikke fijn, we zetten vandaag op International Women’s Day gewoon nog even wat redenen op een rij om toch echt lekker een reisje met iemand van hetzelfde geslacht te boeken:

– Nog één winkel dan? Of een sauna’tje pakken? Wij vrouwen begrijpen elkaar.

– In vrouwengezelschap kom je makkelijker in contact met andere (lokale) vrouwen.

– Pinterest-moodboards, hotspot-lijstjes en elke dag tot in de puntjes uitgestippeld: met vrouwen heb je nu eenmaal de leukste vakantievoorpret!

– En last but not least: hoe fijn is het om jouw reisavontuur te delen met je lieve moeder, je beste vriendin, je gezellige collega of je eigen vrouw?

Heb je meteen zin gekregen in een fijne trip? Bekijk dan eens deze rondreis door Sicilië:

