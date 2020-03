Onderzoek: vrouwen werken beter op een warm kantoor

Je hebt een extra trui meegenomen en er ligt al een sjaaltje klaar, want op het werk vind jij het maar koud. Je bent slachtoffer van de kantoorairco. Vertel je baas maar dat de verwarming een paar graden omhoog mag. Wetenschappers hebben namelijk onthuld dat onze hersenen efficiënter werken als we op een warmer kantoor zitten.

550 Duitse universiteitsstudenten voltooiden een onderzoek waarbij ze een aantal taken in verschillende kamers taken moesten doen. In die kamers werd er gespeeld met de temperatuur. Wanneer de verwarming hoger werd gezet, en de vrouwen in een warm kantoor zaten, presteerden zij veel beter op verbale taken en wiskunde. Grappig genoeg was het bij de mannen juist andersom. De resultaten van mannen waren juist beter in koude omgevingen.

