Dit advies kregen vrouwen in de jaren zestig van de vrouwenbladen

Praat niet over seks op dates, kus niet op een eerste afspraakje en draag geen sexy kleren, het zijn zomaar een aantal adviezen die bekende vrouwenbladen in de jaren zestig gaven aan vrouwen.

“Neem altijd je eigen sigaretten mee”, riep het Ladies’ Home Journal in de sixties. Want geen enkele man zal met een vrouw trouwen die altijd om sigaretten loopt te bedelen, schreven zij. En al was roken heel normaal in die tijd, vrouwen mochten niet overal een sigaret opsteken. In een lift was bijvoorbeeld not done. En op straat roken zou ook niet charmant overkomen.

Vaginale douche



Dat vaginale wasgels niet echt goed zijn voor je lichaam is anno 2018 wel bekend, maar tijdschriften als ELLE en Seventeen Magazine, gaven vrouwen vroeger het advies om hun vagina minstens tweemaal daags te wassen. Want “mannen lopen hard weg van vuile vagina’s.”

En natuurlijk kregen vrouwen ook advies over ‘de man’. Zo zou het goed zijn om gewoon goed naar je man te luisteren als hij iets aan je kwijt wilde. Ook al interesseerde het je niets. En een gouden tip: “Bemoei je niet met zijn zaken.”

Nog twee leuke: “Leer mannen bekijken als mensen en niet als seksobjecten.” En lachen op de werkvloer werd destijds als niet proffesioneel gezien. ”Mannen bezien hun werk niet als een spelletje, jij hoort dat dus ook niet te doen.”

Bron: HLN. Beeld: iStock