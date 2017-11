De manier hoe je een vuist maakt zegt dít over je persoonlijkheid

Onze lichaamstaal kan ons veel over onze persoonlijkheid vertellen. Zelfs door te kijken hoe iemand een vuist maakt, kun je veel te weten komen.

Misschien was het je nooit opgevallen, maar iedereen maakt op een andere manier een vuist. Juist omdat dit je nooit aangeleerd is, zal de manier hoe jij dat zelf doet iets over jou zeggen. Maak een vuist met je hand en vergelijk ‘m met onderstaande plaatjes. Het zal je verbazen!

Duim in je vuist



Je bent waarschijnlijk creatief en hebt veel energie. Je bent een rustig persoon, wil niemand kwetsen en bent heel attent. Niets is teveel aan jou gevraagd en je waardeert eerlijke mensen. Alles gaat zoals het gaat en past je makkelijk aan aan veranderingen. Op liefdesgebied wil je een rustige relatie en blijft in een relatie om je partner niet te kwetsen.

Duim voor alle vingers



Als je je duim vóór alle vingers plaatst, ben je waarschijnlijk een zelfverzekerd, extravert en getalenteerd persoon. Je werkt hard en bent koppig in het nastreven van doelen. Toch heb je wel een gevoelig hart en bent soms bang nieuwe contacten te maken uit angst dat het zal mislukken. In de liefde herhaal je soms fouten uit het verleden waardoor je onnodig verdriet hebt.

Duim over je wijsvinger



Jij herkent je vast in het woord dromer. Je bent nieuwsgierig, enthousiast en avontuurlijk. Je beschermt jezelf vaak waardoor je geen hulp van anderen vraagt. In groepsverband ben je altijd aardig. Misschien zelfs iets te aardig, want mensen hebben de neiging om dan van je te profiteren. In een relatie vind je het lastig om gevoelens te uitten, dus doe je het vaak op een extravertere manier.

Bron: curioctopus.nl. Beeld: iStock