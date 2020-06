Met deze 5 vuistregels wordt jullie liefdesrelatie nóg beter

Het onderhouden van een liefdesrelatie vereist wat werk. Natuurlijk is het fijn als alles altijd vanzelf gaat, maar in de werkelijkheid kan het soms best lastig zijn – hoeveel je ook van je partner houdt. Met deze 5 tips wordt jullie relatie nóg mooier.

Onderstaande vuistregels kunnen als een handige leidraad gelden.

Misschien ben je geneigd om vaak te kijken naar hoe jouw partner jou gelukkig kan maken, welke dingen je nodig hebt in een relatie en wat hij of zij voor jou kan betekenen. Dit ís ook erg belangrijk, maar vergeet ook de ander niet. Bied je hulp aan, en vraag op de man of wat je voor je partner kan betekenen. Dit zorgt voor een gelijkwaardige liefdesrelatie, waarin jullie je beiden gezien, gehoord én geliefd voelen.

Verwachtingen managen

We weten allemaal dat te hoge verwachtingen roet in het eten kunnen gooien. Want de realiteit is nooit zo perfect als de relaties op het witte doek, en dat is oké. Probeer dit te beseffen, en je verwachtingen bij te stellen. Door je te focussen op alle mooie dingen in jullie relatie en de kleine gebaren ook te waarderen, zul je al snel inzien hoe goed jullie het eigenlijk hebben samen. En onthoud: het gras is écht niet altijd groener.

Zoek de verschillen

Verschillen in een liefdesrelatie kunnen soms lastig zijn, maar juist ook heel mooi. Wees je bewust van jullie verschillen en realiseer je dat jullie dus ook anders op bepaalde situaties reageren. Door je hier bewust van te zijn, kun je heel wat misverstanden en onnodige irritaties of zelfs ruzies voorkomen. Probeer in te zien dat jullie elkaar aanvullen en elkaar juist kunnen helpen op het terrein waar de ander in uitblinkt.

Luister

Natuurlijk is praten en je gevoelens uitspreken erg belangrijk, maar vergeet ook niet te luisteren naar wat de ander te zeggen heeft. Een luisterend oor bieden kan een simpel gebaar lijken, maar is juist ontzettend waardevol. Want hierdoor voelt je partner zich gezien en gewaardeerd, wat jullie alleen maar dichter bij elkaar kan brengen.

Gedrag spiegelen

Hoe wil jij je voelen in een liefdesrelatie? Wat vind je belangrijk, en hoe wil je het liefst behandeld worden? Waarschijnlijk kun je dit zonder moeite vertellen. Probeer dit gevoel ook bij je partner op te roepen, door je precies zo te gedragen zoals jij wilt dat je behandeld wordt. Liefde geven is even belangrijk als liefde ontvangen.

Bron: Happinez. Beeld: iStock