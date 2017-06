Wát een overwinning als je broek losser zit na een paar weken van bewegen en op je voeding letten. Maar heb je weleens bedacht waar dat vet naartoe gaat als je bent afgevallen?

Veel deskundigen vermoeden dat vet wordt omgezet in warmte of energie. Daar komt de term ‘vet verbranden’ ook vandaan. Maar wat er eigenlijk gebeurt, is dat we dat overbodige vet uitademen.

Lichaamsvocht

Je ademt vet uit in de vorm van koolstofdioxide en water – wat we weer verliezen in de vorm van urine, tranen, zweet en ander lichaamsvocht.

Uitademen

Als je meer koolstofdioxide uitademt, verlies je meer gewicht. Vooral als je vaker uitademt, bijvoorbeeld omdat je hardloopt.

Bron: Designtaxi, Beeld: iStock