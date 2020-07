Op deze plekken heb je de grootste kans om besmet te worden met het coronavirus

Ga je momenteel liever niet met de bus of trein, vermijd je de horeca en bestel je het liefst je boodschappen online? Dat mag natuurlijk, maar dit zijn niet de plekken waar de meeste besmettingen plaatsvinden. Dat blijkt uit contactonderzoek van de GGD.

Bijna alle 5000 coronabesmettingen die sinds mei werden vastgesteld, vonden plaats op plekken waar mensen nauw contact hebben met elkaar. Dat veranderde niet na de versoepelingen van de regels.

De GGD kon natuurlijk niet van alle besmettingen vaststellen waar iemand het coronavirus had opgelopen, maar er zijn wel duidelijk conclusies te trekken. Van de besmettingen sinds 22 juni vond zo’n 55 procent thuis plaatst, 1 op de 10 op het werk en 1 op de 5 in omgang met familie.



Hier heb je de meeste kans om het coronavirus op te lopen

In de horeca en kerken konden de GGD’s de afgelopen weken helemaal geen besmettingsgeval aanwijzen. Er waren wel een paar mensen die het coronavirus waarschijnlijk hadden gekregen van een medereiziger in het ov: 3 in totaal. 7 mensen hadden het waarschijnlijk tijdens het sporten opgelopen. 3 mensen waarschijnlijk op school of de kinderopvang. Het RIVM publiceerde deze gegevens deze week.

Pas op voor verpleeghuizen

Toch is het verstandig om waakzaam te blijven als je in de openbare ruimte bent, zegt hoogleraar acute ouderenzorg Bianca Buurman tegen de Volkskrant. “Als het in de maatschappij weer toeneemt, is het gevaar dat het overslaat naar de verpleeg- en verzorgingshuizen zeer reëel.”

Bron: Volskrant.nl. Beeld: iStock