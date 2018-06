Waarom je een kinderboek zou moeten lezen voor het slapen

Een kind uit een kinderboek voorlezen tot hij of zij in slaap valt. Het is iets dat we waarschijnlijk zelf hebben ervaren tijdens onze kindertijd en later hebben toegepast bij onze eigen kinderen. Maar waarom blijven we dit niet doen? Ook voor volwassenen blijkt het dé oplossing te zijn om beter te slapen.

Uit onderzoek van slaaptechnologiemerk Simba is namelijk gebleken dat het lezen van of luisteren naar een verhaal voor het slapengaan, onze slaap en rust kan verbeteren.

Ontspanning

Cognitief neuropsycholoog dr. David Lewis ontdekte tijdens onderzoek dat de handeling van het lezen ons stressniveau vermindert met maar liefst 68 procent. Lezen leidt ons af van stressvolle gedachten, stelt je geest scherp, laat je spieren ontspannen en je hartslag verlagen.

Luisteren

Ook luisterboeken kunnen voor rust en ontspanning zorgen, zo vlak voor je gaat slapen. Doordat je je uitsluitend op het luisteren hoeft te concentreren, wordt het denkcentrum van je hersenen inschakelt en creëer je in gedachten beelden, kleuren en fantasiewerelden bij het verhaal. Dit is goed voor ons brein.

Fantasie

Maar wat voor soort verhalen moet je dan lezen of luisteren? Simba’s onderzoek onthult welk type literatuur het beste is om te lezen voor het slapen gaan. Het zal je niet verbazen dat het geen bloederige of stressgerelateerde verhalen zijn. Nee, het genre fantasie staat bovenaan het lijstje en dan vooral kinderboeken. Eén op de tien deelnemers aan het onderzoek is zelfs van mening dat kinderboeken voor het slapengaan het allerbest werkt om beter te slapen en goed tot rust te komen.

Redenen

1. Kinderboeken kunnen blije en rustige herinneringen oproepen uit onze kindertijd toen we de verhalen voor het eerst hoorden. Ze nemen ons dus mee naar een makkelijkere tijd in ons leven en laten ons op ons gemak voelen.

2. Kinderboeken stimuleren onze verbeeldingskracht en creativiteit. We kunnen beter slapen als we onze verbeelding voor het slapengaan aanspreken.

Moraal

Kortom, we moeten dus allemaal terug naar onze kindertijd en ’s avonds voor het slapengaan even een sprookje of fantasieverhaal lezen of luisteren. En laten we vooral niet vergeten dat deze kinderboeken meestal ook een moraal bevatten. Dus misschien steken we er nog wat van op. Wat was jouw favoriete kinderboek?

Bron: Country Living. Beeld: iStock