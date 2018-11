Waarom het áltijd moeilijk kan zijn om op te staan en uit bed te komen

Of het nu een korte of een lange nacht was: opstaan is nooit een pretje. En al helemaal niet als het buiten ook nog eens kouder wordt. Maar waar komt dit eigenlijk door?

Het is niet zo verrassend dat als je een korte nacht met weinig slaap hebt gehad, je moeilijk uit je bed komt. Maar soms is het de ochtend na een lange nacht zelfs nog zwaarder om op te staan en uit bed te komen. Raar! Waar zou dat aan kunnen liggen?

Atypisch

Als je áltijd moeite hebt met opstaan, zelfs als je lang genoeg hebt geslapen, dan kun je volgens psychologe Gail Saltz een atypische depressie hebben. Schrik niet, want het is heel anders dan een gewone depressie. Vandaar dat ze het atypisch noemen. Een atypische depressie heeft veel van van de typische depressieve kenmerken juist níet.

Nét teveel

“Hoewel het zeker niet voor iedereen geldt, kan een atypische depressie de oorzaak zijn van de bijna onmogelijke opdracht om ’s morgens uit je bed te komen”, legt Saltz uit. “Een atypische depressie is een subtype van de algemene psychische stoornis, wat betekent dat patiënten zich niet altijd down voelen. Omdat hun gemoedstoestand positief kan zijn, zijn veel mensen zich er ook niet van bewust dat ze eraan lijden. In plaats van slapeloosheid en verlies van eetlust, slapen en eten mensen met een atypische depressie immers net te veel.”

Twee weken

Raak niet gelijk in paniek als je soms een keer vermoeid opstaat na een lange nacht. Pas als je twee weken aan een stuk door moeite hebt met opstaan, terwijl je genoeg hebt geslapen, dan zou je een afspraak kunnen maken bij de huisarts. “Je merkt dan dat je al een tijdje veel slaap nodig hebt en erg vermoeid bent waardoor je armen en benen als lood aanvoelen. Ook heb je meer eetlust en ben je wat kilo’s aangekomen. Raadpleeg in dit geval een arts”, adviseert Saltz.

Andere oorzaken

Het hoeft niet gelijk een atypische depressie te zijn. Vermoeidheid kan ook andere oorzaken hebben, zoals bloedarmoede, diabetes, coeliakie, het chronisch vermoeidheidssyndroom of problemen met je schildklier. Daarom is het altijd slim om langs de huisarts te gaan als je last hebt van bovenstaande symptomen.

Bron: HLN.be. Beeld: iStock