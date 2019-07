Dit is waarom baby's amper met hun ogen knipperen

Is het je weleens opgevallen dat baby’s bijna niet met hun ogen knipperen? Waar komt dit eigenlijk door? En waarom knipperen volwassenen dan zoveel?

Baby’s knipperen slechts 1 keer per 30 seconden, terwijl volwassenen gemiddeld 15 tot 16 keer per minuut met hun ogen knipperen. Dat is een groot verschil, maar waar komt dat door?

Advertentie

Vocht

Men gaat ervan uit dat we met onze ogen knipperen om ze vochtig te houden en te beschermen. Maar volgens onderzoekers knipperen we veel meer met onze ogen dan nodig is. Er is dus nog een andere reden waarom volwassenen zoveel knipperen.

Spanningen

Uit een onderzoek uit 1928 blijkt dat licht of donker geen invloed heeft op knipperen. Wat wel opviel was dat mensen meer knipperden bij ‘mentale spanningen’, dus als ze boos of opgewonden waren. Knipperen zou dus een manier kunnen zijn om spanningen los te laten, zoals anderen frunniken met hun vingers als ze zenuwachtig zijn.

Beter focussen

Bijna 100 jaar later is er opnieuw onderzoek gedaan. Hieruit blijkt dat oogknipperen een rustmoment is voor de hersenen. Daarom knipperen we meer als we bijvoorbeeld moe zijn. Weer een andere studie beweert dat we knipperen om ons beter te focussen. Volgens deze wetenschappers zijn onze oogspieren nogal sloom en onnauwkeurig. Door te knipperen geven we de oogspieren de opdracht nodige correcties aan te brengen.

Informatie

Maar dit zegt natuurlijk nog niets over het feit dat baby’s amper met hun oogjes knipperen. Komt dit doordat de kleine oogjes minder vocht nodig hebben? Of doordat baby’s hard moeten werken om alle visuele informatie in zich op te nemen? Je hoort namelijk vaker dat mensen die geconcentreerd bezig zijn, een stuk minder knipperen.

Dopamine

Wat eventueel ook een mogelijkheid kan zijn, is het onderontwikkelde dopaminesysteem bij kinderen. Er zou namelijk een link zijn tussen oogknipperen en dopamine. Hoe meer dopamine in je lichaam, hoe meer je knippert. Dopamine zorgt ervoor dat hersencellen met elkaar communiceren. Aandoeningen of medicijnen die de dopamine aantasten hebben een effect op de hoeveelheid dat je met je ogen knippert.

Schizofrenie

Mensen met schizofrenie knipperen bijvoorbeeld veel frequenter met hun ogen, weten experts. Dit komt doordat schizofrenie een aandoening is die gedeeltelijk veroorzaakt wordt door de hoeveelheid dopamine. Bij de ziekte van Parkinson is dit veel minder. Bij Parkinson wordt er juist onvoldoende dopamine aangemaakt.

Meer onderzoek

Enfin: voordat een baby totaal onterecht met schizofrenie of parkinson wordt gediagnosticeerd, is er natuurlijk nog veel meer onderzoek nodig. Laten we het er vooralsnog op houden dat de kleintjes het knipperen nog niet helemaal doorhebben en zich, afgezien van drinken en slapen, nog niet om zoveel druk hoeven te maken.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Knack.be. Beeld: iStock