Waarom het belangrijk is om juist nu je gewone ritme vast te houden

Het is enorm verleidelijk om de thuiswerkdagen door te brengen in je joggingpak. Denk daar nog een rommelige knot en een make-uploos gezicht bij en je hebt een beeld van hoe de meeste mensen eruit zien tijdens deze quarantainetijd. Maar wist je dat het júist nu heel belangrijk is om een ritme te behouden?

En dit is waarom.

The National Alliance of Mental Illness (NAMI) in Amerika zegt dat je door je dagelijkse routine van voor het coronavirus zo veel mogelijk vast te houden, je minder beïnvloedt wordt door je negatieve gedachtes. Het is heel makkelijk om je te laten overspoelen door alles wat er in het nieuws wordt gezegd. Zeker in een tijd waarin niemand weet wat er precies gaat gebeuren. Maar door ook je dagelijkse gedrag aan te passen, je tanden niet meer standaard te poetsen, je niet meer netjes aan te kleden voordat je gaat werken en je haren of make-up niet meer netjes doet, versterk je het gevoel bij jezelf dat het een ‘gekke situatie’ is. Door in je routine niets te veranderen, lijkt het leven voor een deel nog normaal, en dat brengt rust.

Romantische date

Psychotherapist Jennifer Freed neemt dat een stapje verder. Zij zegt zelfs dat we ons in de ochtend klaar moeten maken ‘alsof we een hele romantische date tegemoet gaan’. Volgens haar is de verleiding groot om in deze tijd te vervallen in ‘ziek’ gedrag. Dat houdt in dat je op de bank blijft hangen in je pyjama, alsof je ziek bent. Je hebt de neiging om niet meer goed voor jezelf te koken en jezelf minder goed te gaan verzorgen. En dat is nou juist niet de bedoeling.

Productiever

Om ervoor te zorgen dat je negatieve gevoelens je niet overnemen, is het dus belangrijk om je dagelijkse routine erin te houden. Ook zou je hier productiever van werken. Als je gewoon op tijd je wekker zet, een douche neemt, je netjes aankleedt en verzorgt, sta je al een stuk actiever in je dag. Je bent namelijk gewend aan dit ritme, als je aan het werk gaat. De kans is dan ook groot dat je veel meer in een ‘werkmodus’ komt, als je dat ritme gewoon vasthoudt.

Moeite met het krijgen van structuur in je leven momenteel? Opruimvlogger Camila geeft een aantal handige tips.

Bron: Well and good. Beeld: iStock.