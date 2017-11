Waarom het beter is om in één keer heel veel snoep te eten

Snoep is niet alleen slecht voor de lijn, het is ook nog eens funest voor je gebit. Toch is er goed nieuws voor alle mensen die het nooit bij één snoepje kunnen houden, en altijd meteen de hele zak soldaat maken.

Als je namelijk zo min mogelijk schade aan je tanden wil aanrichten, is het beter om af en toe héél veel snoep te eten en daarna weer een lange tijd niet. Volgens tandartsen levert dit minder schade op aan je gebit dan wanneer je het elke dag netjes bij één zoetigheid houdt.

Gaatjes

De schade zou zich langzamer opbouwen, waardoor je minder snel last hebt van gaatjes. Het zit namelijk zo: gaatjes worden veroorzaakt door bacteriën die actief worden door suiker. Uit recent onderzoek blijkt alleen dat er een grens is aan hoe actief die bacteriën kunnen worden.

Evenveel schade

Dit betekent dat het niet uitmaakt of je één dropje neemt, of 10. Het levert precies evenveel schade op aan je gebit elke keer dat je het eet. Daarom kun je beter om de 2 weken een keertje heel veel snoepen, dan elke dag 1 a 2 snoepjes eten.

Bron: Welingelichte Kringen. Beeld: iStock