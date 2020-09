Dit is waarom je een brandblaar absoluut níet mag doorprikken

Wanneer je een brandwond hebt opgelopen, is de kans groot dat er uiteindelijk een brandblaar ontstaat. Gewone blaren kun je soms maar beter doorprikken, maar hoe zit dat bij brandblaren?

Het maakt niet om wat voor verbranding het gaat, je moet de huid áltijd direct 10 tot 20 minuten koelen onder lauw zacht stromend water. Na een tijdje kunnen er blaren ontstaan. Deze worden ook wel brandblaren genoemd. Maar moet je die nu wel of niet doorprikken?

Een brandblaar is een tweedegraads verbranding op de huid. Het is een blaasje dat zich vult met vocht en zit tussen je opperhuid en lederhuid. Zo’n brandblaar kan ontstaan bij contact met warme lucht, vloeistoffen of hete apparaten. Extreem koude vloeistoffen hebben overigens hetzelfde effect op de huid als hitte. Ook sterk bijtende chemicaliën kunnen brandblaren veroorzaken wanneer deze met de huid in aanraking komen.

Vocht biedt bescherming

Wanneer vocht zich ophoopt op de huid en er dus een blaar ontstaat, lijkt het verstandig om het blaasje door te prikken. Toch geldt dat niet in alle gevallen. Een brandblaar kun je maar beter niet doorprikken en gewoon heel houden. De blaar die ontstaat werkt namelijk als bescherming voor de nieuwe huid die hieronder tot stand komt. Wat er in feite gebeurt, is dat de opperhuid zich losmaakt van je ondergelegen huidlagen.

Zalfgaas

Zolang de blaar intact blijft, kan er geen infectie optreden. Om infectie te voorkomen, is het daarom belangrijk om de blaar af te dekken. Dit kun je doen met een steriel gaaskompres of een zalfgaasje. Heb je geen gaas in huis? Gebruik dan zolang even wat huishoudfolie. Zo kan er in ieder geval geen vuil bij komen.

Bij blaren in het gezicht, op handen, voeten, geslachtsdelen of rond een gewricht is het sowieso goed om te overleggen met de huisarts. Ook als het om veel blaren gaat of wanneer de brandblaar gaat ontsteken, is het verstandig om langs je huisarts te gaan.

Veel last

Kortom: het is verstandig om een brandblaar heel te laten. Heb je veel last van de blaren? Dan kun je (op advies van de huisarts) de blaar zelf doorprikken. Gebruik hiervoor een naald die je steriel hebt gemaakt met alcohol of sterilon. Was ook voor je de wond gaat behandelen zorgvuldig je handen met water en zeep. Zo verklein je de kans op infectie.

Dokter Rutger vertelt: wat moet je doen bij een brandwond?

Bron: Brandwondenstichting, Livis. Beeld: iStock