Dit is waarom je een buikje krijgt van stress

Je snapt er niks van: je sport je suf en toch wordt je buik niet platter. Grote kans dat dit komt door stress.

“Je kunt een normaal BMI hebben en toch te veel buikvet”, vertelt voedingsdeskundige Julie Turelinckx aan het Belgische HLN. “Wij nemen de buikomtrek als maatstaf om uit te maken of er werk aan de winkel is.” Buikvet is namelijk een stuk schadelijker dan de rest, omdat dit rondom de organen zit. “Bij vrouwen is er een beperkt verhoogd gezondheidsrisico tussen 80 en 88 centimeter, bij mannen tussen 94 en 102 centimeter. En zelfs dat blijft een indicatie, want die cijfers zijn persoonsgebonden. Het is belangrijk te kijken naar de persoon die voor je zit.”

Advertentie

Bruin en wit vetweefsel

Je hebt volgens de voedingsdeskundige 2 soorten vetweefsel: wit en bruin. In een volwassen lichaam is er vooral wit vetweefsel: dit zijn de vetten en suikers die je te veel hebt gegeten en die later worden vrijgegeven als energie. Bruine zetten overtollige brandstoffen om in warmte. Denk daarbij aan baby’s die nog niet genoeg spieren hebben ontwikkeld om zich daarmee warm te houden.