Dit is waarom coronapatiënten vaak last hebben van kortademigheid

Een van de klachten waar coronapatiënten vaak last van hebben, is kortademigheid. Ernstig zieke patiënten moeten daarom zelfs beademd worden. Onderzoekers hebben daar de mogelijke oorzaak van ontdekt.

Zelfs patiënten die niet in het ziekenhuis belanden, kunnen langdurig last hebben van benauwdheid en kortademigheid. Maar waar komt dit eigenlijk door?

Onderzoekers van het Amsterdam UMC en het Radboudumc hebben voor dit onderzoek het middenrif van 26 overleden covid-19-patiënten vergeleken met dat van acht IC-patiënten die geen covid-19 hadden. Alleen bij de coronapatiënten werd aanzienlijke schade vastgesteld in het middenrif. Het middenrif is de belangrijkste ademspier en wanneer die beschadigd is, kun je veel last hebben van kortademigheid.

Ze vonden ontstekingsreacties en bindweefselvorming in het middenrif en in sommige gevallen zat het virus ook in de spiercellen. Die waren soms twintig keer groter dan normaal en andere keren juist verschrompeld en veel kleiner dan gebruikelijk. Dat schrijven de onderzoekers in hun artikel in vakblad JAMA Internal Medicine.

Geen afwijkingen

“De symptomen die we bij de overleden covid-patiënten zagen tref je normaal gesproken alleen aan bij mensen met een vergevorderde vorm van spierziekten. Maar daarmee kampten deze patiënten niet”, legt hoofdonderzoeker Coen Ottenheijm uit aan NOS. Bovendien blijkt uit verschillende studies dat ex-coronapatiënten na hun ontslag uit het ziekenhuis nog maandenlang last hebben van kortademigheid.

“Maar hun hartfunctie, bloedwaarden en longfoto’s vertonen geen afwijkingen meer”, zegt Ottenheijm. “Dit suggereert dat zwakte van het middenrif een belangrijke oorzaak is van die kortademigheid.”

Meer onderzoek nodig

Het middenrif is een spier die moeizaam lijkt te herstellen na schade, waardoor de patiënten nog lang last hebben van benauwdheid of kortademigheid. Nieuw onderzoek moet gaan uitwijzen of de ademspieren na corona weer volledig herstellen.

Wat is kortademigheid eigenlijk precies? Dokter Rutger legt het uit:

Bron: NOS, JAMA Internal Medicine. Beeld: iStock