Waarom je niet via je urine of ontlasting op corona getest kunt worden

De coronatest is geen pretje. Dat lange wattenstaafje in je neus en keel… het is maar voor een paar seconden, maar voor veel mensen toch een behoorlijke drempel.

Waarom kun je je niet gewoon via je urine of ontlasting op corona laten testen?

Corona in rioolwater

Dat idee is namelijk niet zo gek. Onderzoekers nemen wekelijks monstertjes af van rioolwater. Nog vóór de eerste klachten van het coronavirus, zijn er namelijk al virusdeeltjes terug te vinden in de ontlasting. En aan de hand van het aantal virusdeeltjes in het rioolwater per gebied, kunnen onderzoekers zien of het virus op dat moment daar (veel) voorkomt. Ook via de ontlasting van mensen die geen coronatest laten doen.

Onbetrouwbare coronatest

Maar waarom wordt de coronatest dan niet middels onderzoek van je urine en/of ontlasting uitgevoerd? RIVM-woordvoerder Coen Berends laat aan RTL Nieuws weten dat dit een te onbetrouwbare methode is. “Bij ongeveer de helft van alle coronapatiënten wordt het virus behalve in de neus ook in de ontlasting gevonden, en bij enkele patiënten in de urine. Dat betekent dat het als individuele test niet betrouwbaar is.”

Kortom: je krijgt in het geval van het coronavirus niet genoeg zekerheid vanuit je urine of ontlasting. “Als je in urine test, mis je heel veel, als je in ontlasting zou testen, mis je de helft van het aantal positieve gevallen”, aldus Berends. “Met als risico dat mensen zich onterecht niet besmet wanen en anderen kunnen besmetten.”

Toch maar dat wattenstaafje

Bij de coronatest, die je heel makkelijk kunt aanvragen, wordt met een wattenstaafje slijm uit je keel en neus afgenomen. Zoals je misschien al hebt gezien gaat dit wattenstaafje diep in je keel en neus. Dit voelt vervelend, zo omschrijft de Rijksoverheid, maar doet geen pijn. Dit slijm wordt vervolgens naar een laboratorium gestuurd en binnen 48 uur krijg je de uitslag te horen.

Niet laten testen

Ben je bang voor de coronatest? Dat is eigenlijk nergens voor nodig. Ook kinderen krijgen het, om maar iets geruststellends te noemen. Maar we kunnen ons wel voorstellen dat je er tegen opziet. Als je symptomen hebt, is die test toch echt het best om te doen. Als je je niet laat testen, blijf je in grote onzekerheid achter. Je kunt dan sowieso het best twee weken in quarantaine gaan, want je wilt natuurlijk niemand besmetten. Terwijl als je een test laat doen, je binnen 48 uur weet of je weer veilig naar buiten kunt. Twijfels? Je kunt natuurlijk altijd bellen naar je huisarts of via het landelijke corona-informatienummer 0800-1351.

