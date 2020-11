Epidemioloog vertelt waarom het coronavaccin wantrouwen niet nodig is

Het coronavaccin komt steeds dichterbij, maar het lijkt erop dat hierdoor steeds minder mensen zich willen laten vaccineren. Is het wantrouwen tegen het vaccin eigenlijk wel terecht?

Een goed werkend vaccin kan een eind maken aan de pandemie, maar terwijl het ontwikkelen van een vaccin normaal gesproken jaren duurt, zijn ze nu binnen een aantal maanden al klaar. Is dit vaccin dan wel veilig?

Antistoffen

Bij een vaccin krijg je hele kleine virusdeeltjes toegediend in je lichaam. Deze zijn te klein om je daadwerkelijk ziek te maken, maar zorgen er wel voor dat je immuunsysteem de ziekteverwekker voor een volgende keer onthoudt. Je lichaam weet dankzij het vaccin welke antistoffen het op het virus af moeten sturen. Hierdoor word je niet ziek als je besmet raakt.

Angst

Een vaccin klinkt positief. Toch is het aantal mensen dat zich wil laten vaccineren tegen corona de afgelopen maanden gedaald. Mensen willen zich niet vaccineren omdat ze vinden dat het vaccin te snel klaar is. Die snelheid zorgt voor veel wantrouwen. “Die angst snap ik, maar is niet terecht”, zegt epidemioloog Alma Tostmann tegen NOS. “Sommige stappen in het proces zijn sneller doorlopen, maar dat wil niet zeggen dat het proces niet volledig is.”

Vaart erachter