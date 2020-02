Waarom sommige cosmetica huidirritaties veroorzaken

Het is fijn om je gezicht te verwennen en jezelf mooi te maken met wat crèmes en make-up. Des te vervelender is het als je door die cosmetica huidirritaties krijgt.

Maar waarom veroorzaken sommige cosmetica eigenlijk huidirritaties?

Molecule

Het is al een tijd bekend dat allergische reacties in de huid worden veroorzaakt door verschillende chemische verbindingen in crèmes en cosmetica, maar hoe ze de reactie veroorzaken is altijd een mysterie gebleven. Tot nu: uit nieuw onderzoek van de Columbia-universiteit in New York blijkt namelijk dat de manier waarop sommige chemicaliën vetachtige moleculen de huidcellen binnendringen, huidirritaties kan veroorzaken.

Verandering

Na een aantal testen met menselijke huidcellen ontdekten de onderzoekers dat bepaalde veelvoorkomende chemicaliën in producten in staat zijn zich te binden aan CD1a. Dit is een molecule op de opperhuid. Normaal gezien worden zulke kleine chemicaliën niet opgemerkt door ons immuunsysteem, maar door de binding met de molecule komt daar verandering in.