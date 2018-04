Libelle Legt Uit: waarom krijg je de hik en hoe kom je er vanaf?

Het is niets ernstigs en het gaat gelukkig vanzelf weer over. Toch blijft het irritant om de hik te krijgen. Maar waarom en wanneer krijg je eigenlijk de hik? En nog belangrijker: hoe kom je er zo snel mogelijk vanaf?

Strotklepje

De hik ontstaat wanneer je een prikkeling van je zenuwen in het middenrif krijgt. Hierdoor trekt je middenrif ineens kort, maar krachtig samen. Een kleine seconde later klapt het strotklepje in je keel dicht, waardoor je even geen lucht binnenkrijgt. Je ademhaling stopt hierdoor heel even, waardoor er een kenmerkende hikgeluid ontstaat.

Geen nut

Meestal krijg je de hik door te snel eten of drinken, maar het kan ook komen door: sterk gekruid eten, roken, alcohol, psychologische reacties (verdriet, angst, stress), temperatuurschommelingen, zwangerschap, bepaald medicijngebruik of spijsverteringsstoornissen. Er is al ontzettend veel onderzoek gedaan naar de hik, maar de hik blijkt vreemd genoeg geen (beschermende) functie te hebben.

Constant

Meestal duurt het een paar minuten voor de hik weer voorbij is. Bij de meeste gevallen is ‘ie onschuldig, maar het kan alsnog erg vervelend zijn en soms zelfs pijn doen. Toch kan de hik bij bepaalde mensen constant aanhouden. Een hik die langer dan 48 uur ononderbroken doorgaat wordt een chronische hik genoemd. Bij chronisch hikken ontstaat er in de meeste gevallen pijn op de borst. Ook kan het zelfs leiden tot uitputting, aangezien hikken erg vermoeiend kan zijn. Indien sprake is van chronisch hikken, kun je het beste even langs de huisarts gaan.

Suiker

Er zijn meerdere trucjes om ervoor te zorgen dat de hik weggaat. Zo kun je door een lepel suiker te eten je middenrif kalmeren. Je hersenzenuwen zijn door de hoeveelheid suikers ineens in de war en gaan zich focussen op het doorslikken van de suikerkorrels. Je hersenen zijn de hik vergeten, waardoor ermee automatisch mee stopt.

CO2

Ook kun je de hoeveelheid kooldioxide (CO2) in je bloed verhogen. Door je adem in te houden, in een papieren zak te ademen of een glas water snel leeg te drinken, wordt de hoeveelheid CO2 in je bloed verhoogt, waardoor je middenrif kan ontspannen.

Bekijk ook deze video: Dokter Rutger: Wat kun je doen tegen brandend maagzuur?

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Gezondheidsplein. Beeld: iStock