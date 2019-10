Waarom de zon een positief effect heeft op je darmen

Dat een gezond voedingspatroon belangrijk is voor de werking van je darmen, weten we inmiddels wel. Maar wist je dat je darmen ook erg blij worden van een beetje zonlicht?

Onderzoekers van de Britse universiteit van Columbia hebben namelijk ontdekt dat de samenstelling van je darmbacteriën verandert als je een paar uurtjes in de zon hebt gezeten.

Vitamine D-supplementen

Voor het onderzoek werden 21 gezonde vrouwen geanalyseerd: 9 hiervan hadden de afgelopen maanden vitamine D-supplementen genomen, de andere 12 niet. Zowel voor als na de behandeling werden er ontlastingsmonsters afgenomen om hun darmbacteriën te onderzoeken en werd hun bloed afgenomen om hun vitamine D-waarden te controleren.

Darmbacteriën

De groep vrouwen die wel een supplement nam bleek voldoende vitamine D te hebben, terwijl bij de overige 12 vrouwen een tekort werd vastgesteld. De vrouwen uit de laatste groep bleken ook nog eens aanzienlijk minder verschillende darmbacteriën in hun darmen te hebben dan de andere groep, iets wat voor een gezonde darmflora júist belangrijk is. Wanneer de nuttige en schadelijke darmbacteriën in je darmen niet met elkaar in evenwicht zijn, ontstaan er lege plakken op de darmwand. Hierdoor krijgen de schadelijke darmbacteriën de kans om zich te vermenigvuldigen, wat weer voor vervelende darmklachten kan zorgen. Bij de vrouwen die geen vitamine D-supplementen slikten was dus al duidelijk een verschil in de samenstelling van hun darmbacteriën te zien.

Blootstelling aan uv B-stralen

De deelnemers werden echter aan nog een test onderworpen: alle 21 vrouwen moesten namelijk 3 sessies van 1 minuut onder de zonnebank doorbrengen in een week tijd. De blootstelling aan de uv B-stralen in zonlicht bleek de productie van vitamine D aanzienlijk te hebben gestimuleerd. Zo werd er een toename van maar liefst 10 procent vastgesteld. Maar alleen de groep vrouwen die geen vitamine D-supplement nam, had een verhoogde diversiteit aan darmbacteriën na de blootstelling aan de uv B-stralen van de zonnebank. De verbeteringen waren zo goed, dat hun darmdiversiteit kon vergeleken worden als die van de vrouwen na hun vitamine D-kuur.

Voorkomen van ontstekingsziekten

Dat uv B-stralen en vitamine D het immuunsysteem beïnvloeden, is ook al in eerdere onderzoeken aangetoond. “Hierdoor kunnen zo ook een gunstig effect op je darmbacteriën hebben”, zo legt professor Bruce Vallance uit. “De resultaten van dit onderzoek kunnen van betekenis zijn voor mensen die uv B-fototherapie ondergaan en het toont dat uv B-licht een beschermende rol kan spelen bij ontstekingsziekten als multiple sclerose en inflammatoire darmziekten.” Blootstelling aan de zon, vitamine D-waarden en je darmbacteriën worden immers gelinkt aan beide ziekten.

Bron: EurekAlert, Maag Lever Darm Stichting. Beeld: iStock