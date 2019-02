Waarom dit lunchtasje voor jonge meisjes onder vuur ligt

Een roze lunchtasje voor jonge meisjes dat verkocht wordt in een Amerikaans warenhuis ligt onder vuur. Schrijfster en moeder Sonni Abette merkte het tasje op en schreef er een bericht over op Facebook.

Op het tasje staat ‘Cheat day‘, een term die vooral gebruikt wordt door mensen die sporten en/of diëten. Een cheat day is een dag waarop je je even niet aan je dieet houdt en je dus alles mag eten.

Advertentie

Misselijk

Schrijfster Sonni Abatta merkte het tasje op in een warenhuis, waarna ze hier een uitgebreide post over schreef op haar Facebookpagina. Ze legt uit dat ze ‘misselijk’ werd van het item, dat volgens haar bedoeld is voor jonge meisjes, gezien de roze kleur en de tekst in gouden pailletten. Volgens Sonni zou dit tasje onzekerheden van jonge meisjes kunnen verergeren. “Onze wereld vertelt onze meiden dat het ‘vals spelen’ is als ze iets eten dat niet 100% vetvrij en perfect gezond is”, schrijft Sonni.

Seksistisch

Daarnaast vindt Sonni de boodschap seksistisch. “Kun je je een soortgelijke boodschap voorstellen die op jonge jongens is gericht? Voor de goede orde, ik zou net zo beledigd zijn, maar ik zie nooit iets dat gericht is op jongens slecht te laten voelen over wat ze eten, of hoe ze eruitzien”, schrijft Sonni, die zelf moeder is van twee meisjes en een jongen.

Krachtige boodschap

Sonni sloot haar post af met een krachtige boodschap voor jonge meisjes: “Meisje, je speelt niet vals als je van lekker eten houdt. Je speelt niet vals als je pizza eet”, begint ze. “Je bent MEER dan je lichaam. Meer dan je gezicht. Meer dan je tint. (….) Je bent een mooi waardig, intelligent wezen, een wezen dat superveel liefde en respect verdient, ongeacht wat iemand of iets zegt.”

Wat vind jij, kan het tasje of heeft Sonni hier wel een punt?

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Bron: Independent. Beeld: iStock