Libelle Legt Uit: waarom de een wel tegen kietelen kan en de ander niet

Met je vingers licht kriebelen over gevoelige stukjes van het lichaam. De een kan hier absoluut niet tegen en springt tegen het plafond, terwijl de ander er alleen maar van kan genieten (of er niks om geeft). Waar heeft dit mee te maken?

Dit is een lastige kwestie, aangezien kietelen met gevoelsmatige en neurologische elementen te maken heeft. Wetenschappers kunnen hierdoor moeilijk bepalen waarom jij wel tegen kietelen kan, maar je buurvrouw niet.

Immuun

Waar de wetenschappers wel over eens zijn, is dat je jezelf niet kan kietelen. Dit komt doordat je brein weet waar dit kriebelige gevoel vandaan komt. Als iemand anders jou kietelt, weet je dit niet waardoor je een soort schrikreactie hebt. Door je handen op die van de persoon die jou aan het kietelen is te leggen, laat je je hersenen weten waar het kriebelige gevoel vandaan komt: de ideale oplossing als je partner je de kieteldood probeert te geven.

Reflex

Er zijn verschillende onderzoeken naar kietelen gedaan en uit ieder onderzoek kwamen nieuwe resultaten. Zo is uit onderzoek van neurowetenschapper Robert Provine gebleken dat zo goed als iedereen er wel (een beetje) gevoelig voor is. Maar voor sommigen zou de schrikreactie ze kunnen motiveren gevoelige lichaamsdelen te beschermen. Dit zou betekenen dat mensen met sterkere reflexen, ook sterker reageren op kietelen.

Humor

Een andere kleinschalige studie beweert dat kietelen gelinkt wordt aan humor. Als je gekieteld wordt, moet je glimlachen en word je vrolijk. Dit houdt in dat volgens deze onderzoeken mensen die erg gevoelig zijn voor kietelen, ook gevoeliger zijn voor humor en daar extremer op reageren.

Een echt eenduidig antwoord is er dus helaas nog niet.

Kietelen kan tussen de lakens ook erg opwindend zijn, maar wat als je partner niet tegen kietelen kan? Dan heeft Libelle’s seksvlogger Rianne de oplossing. Een ijsklontje is dé tip voor wat meer spanning in de slaapkamer:

Bron: HLN. Beeld: iStock