Dít is waarom de ene muggenbult meer jeukt dan de ander

mDe ene keer word je gek van één vervelende muggenbult, terwijl je de andere keer helemaal lek bent gestoken maar nergens last van hebt. Hoe kan dat eigenlijk?

Iedere zomer worden mensen gebeten door muggen. Toch steken lang niet alle muggen, want van alle muggen in ons land is maar ene klein deel steekmug. En van alle steekmuggen steken alleen de vrouwtjesmuggen.

Advertentie

Vloeibaar

Wanneer een mug bijt, doorboort ze je huid met een speciaal mondstuk. Dit doet ze om bloed te zuigen. Maar wanneer ze dit doet, sproeit ze ook speeksel met antistollingsmiddel in je huid. Waarom? Omdat normaal gesproken als je een wondje hebt, je bloed gaat stollen. Voor muggen is dit niet handig, want om het bloed op te kunnen slurpen moet het wel vloeibaar blijven. Daarom spuiten muggen tijdens het steken ook een beetje speeksel met een antistollingsmiddel in je huid. Maar dit speeksel zorgt dus voor een klein bultje: de muggenbult.