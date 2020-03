'Flatten the curve': dít voorkomen we met onze coronamaatregelen

Ook in Nederland zijn inmiddels veel maatregelen getroffen tegen het coronavirus. Deze maatregelen zullen het virus niet doden, maar maken voor velen het verschil tussen leven of dood. En dat komt allemaal voort uit het principe ‘flatten the curve’. Evenementen zijn afgelast, wie zich grieperig voelt, moet binnen blijven, er wordt verzocht om thuis te werken en persoonlijke hygiëne is prioriteit nummer 1. Al deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat het coronavirus zich minder snel verspreid dan het nu doet en de situatie in Nederland niet zo onhoudbaar wordt als die in Noord-Italië. Hiermee proberen we de piek in ziektegevallen die in Italië is ontstaan, te voorkomen. Advertentie

Flatten the curve

In een video van Nos op 3 wordt in jip-en-janneketaal uitgelegd waarom het zo belangrijk is om die piek te voorkomen. De term flatten the curve wordt hiervoor gebruikt. Waar het om gaat in de video, is dat in het geval van een epidemie er altijd eenzelfde soort verspreiding van de ziekte te zien is. Steeds meer en meer mensen raken besmet, totdat het aantal besmettingen een piek bereikt. Hierna gaat het aantal ziektegevallen weer omlaag, totdat de epidemie uitdooft. Het is een geruststellend vooruitzicht dat ook het coronavirus in de toekomst volgens dit model zal uitdoven. Maar wat zorgwekkend is, is die piek.

Beperkt

Ziekenhuizen hebben namelijk maar een beperkte beschikbaarheid voor patiënten. Er zijn in Nederland 1150 plekken op de intensive care en er is een beperkt aantal artsen en ziekenhuisbedden om mensen van zorg te voorzien. Wanneer de piek van ziektegevallen zich te snel voordoet en het virus in korte tijd een hoogtepunt bereikt, zal dit ervoor zorgen dat deze piek de beschikbare middelen om mensen te behandelen, voorbijgaat. Dit betekent simpelweg dat er te veel zieke mensen zijn en te weinig artsen, ziekenhuisplekken en middelen om deze mensen te genezen.

Keuze tussen leven en dood

Dit is exact de situatie die zich nu in Italië voordoet. Het resultaat daarvan is schokkend. Op de spoedeisende hulp worden artsen namelijk gedwongen om een keuze te maken: welke coronapatiënten hebben de grootste kans om de ziekte te overleven? Zij worden behandeld. Dit betekent dat veel kwetsbare mensen, zoals ouderen, niet de mogelijkheid krijgen om op een intensive care afdeling terecht te komen en aan de beademing te liggen. Er worden in het ziekenhuis dus keuzes gemaakt tussen leven en dood. Een onmogelijke beslissing voor de artsen.

Uitsmeren

Wat dus vooral belangrijk is in Nederland, is om ervoor te zorgen dat we die piek zo lang mogelijk ‘uitsmeren’. Door allemaal extra voorzichtig te zijn en ons goed te houden aan de getroffen maatregelen, kunnen we ervoor zorgen dat het coronavirus zich langzamer verspreidt. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de ziektegevallen in Nederland niet de beschikbare zorg overtreffen en iedere patiënt hulp kan krijgen.

Overbelasting

De maatregelen zijn er dus niet zozeer om het coronavirus te bestrijden, maar om de uitbraak van het virus voor zover dat mogelijk is te beheersen. Door de verspreiding van het virus in te dammen, voorkomen we een stormloop in de ziekenhuizen en blijft het voor artsen haalbaar om patiënten te helpen bij het genezingsproces, totdat de ziekte uitdooft. Zo worden er niet te veel mensen ziek en raakt het zorgsysteem overbelast. Het is uiteindelijk belangrijk dat het zorgsysteem het wint van de virusuitbraak. En het is aan de Nederlanders om daar mede voor te zorgen, door zich aan de maatregelen te houden.

Bekijk hier de video van Nos op 3.

Bron: NOS. Beeld: iStock.