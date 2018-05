Waarom je beter geen koekjesdeeg meer kunt eten

Als je als keukenprinses een keer koekjes aan het bakken bent, is het moeilijk de verleiding te weerstaan om wat te snoepen van het koekjesdeeg. Maar pas hiermee op. Je kunt er ziek van worden en wel om de volgende reden.

We weten allemaal dat het gevaarlijk is om rauwe eieren te eten, aangezien salmonella in rauwe dierlijke producten kan voorkomen. Maar buiten dat kun je koekjesdeeg nog steeds beter laten staan.

Meel

Rauw deeg kan namelijk bacteriën bevatten waar je ziek van kan worden. En die bacteriën zitten met name in meel. Dit is een rauw landbouwproduct, wat inhoudt dat het niet is behandeld om de bacteriën te doden. Deze bacteriën worden daarom pas gedood wanneer er voedsel van gemaakt wordt en de bloem dus wordt gebakken.

Geen milkshakes

De Amerikaanse voedsel- en warenautoriteit raadt ons dus aan geen rauw deeg te eten. En dan hebben ze het niet alleen over koekjesdeeg, maar ook pizzadeeg, pannenkoekenmix en dergelijke. Belangrijk is dus ook om op te letten bij je kinderen als ze koekjes of pizza’s aan het maken zijn. Maak ook geen milkshakes met rauw deeg en zorg dat je na het bakken alles goed schoonmaakt.

Bekijk deze video om erachter te komen hoe versgebakken koekjes langer krokant blijven:



Bron: Centers for Disease Control and Prevention. Beeld: iStock