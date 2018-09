Dít is waarom er nog steeds geen mannenpil is

Het is vandaag Wereld Anticonceptiedag en zeg eens eerlijk: wij vrouwen zijn maar wat blij dat de anticonceptiepil bestaat. Maar: waarom bestaat er eigenlijk geen mannenpil?

Als het aan kenniscentrum Rutgers ligt, mogen mannen ook meer verantwoordelijkheid nemen om een zwangerschap te voorkomen. Oké, mannen kunnen natuurlijk een condoom gebruiken of ze kunnen zichzelf laten steriliseren, maar dat laatste is meteen vrij drastisch. Waarom bestaat er geen pil voor mannen om een zwangerschap te voorkomen?

Hoge standaard

Volgens cultuurpsycholoog Charles Pica komt die mannenpil er voorlopig ook niet. “Er wordt wel onderzoek naar gedaan, maar dat heeft nog niet tot fantastische resultaten geleid”, legt hij uit aan de NOS. Ten eerste is het moeilijk om de aanmaak van spermacellen tijdelijk stop te zetten. Bovendien bestaat er al hormonale anticonceptie voor vrouwen, die zo veilig en effectief is dat de standaard erg hoog is. “Voor een nieuw mannenmiddel is het heel moeilijk om daar aan te voldoen.”

Geld

Het is wel mogelijk om een mannenpil te ontwikkelen, maar het kost gewoon heel veel geld en tijd. “Geneesmiddelenonderzoek gaat in twee stappen: eerst is er een kleine onderzoeksgroep. Als de resultaten goed zijn, volgt meestal een groter onderzoek”, legt Peter Leusink, seksuoloog en huisarts, uit.” En voor zo’n groot onderzoek is dus veel, heel veel geld nodig. En omdat er al goede anticonceptie is voor vrouwen, trekken farmaceuten niet makkelijk de portemonnee hiervoor open. Ze willen een soort zekerheid hebben dat een medicijn succesvol wordt.

Wantrouwen

Daarnaast heeft het volgens Leusink te maken met onze cultuur. “Deels denk ik dat vrouwen mannen niet helemaal vertrouwen als het gaat om het slikken van de pil. Als je 20 jaar bent en je komt een jongen tegen op een feestje, die zegt dat-ie aan de pil is, dan geloof je hem niet zomaar.” Jij zit anders opgescheept met een baby. Vrouwen willen liever zelf de controle houden. In een relatie zou het beter werken, omdat die mensen elkaar goed vertrouwen.”

Of er daadwerkelijk ooit een mannenpil gaat komen is nog maar de vraag. Voorlopig zullen wij het heft in eigen handen moeten nemen. Maar die controle is best fijn, toch?

Bron: NOS. Beeld: iStock.