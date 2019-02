Wanneer je een hele korte nacht achter de rug hebt, is de kans groot dat je de volgende ochtend niet echt te genieten bent. Logisch! Maar wist je ook al dat je door weinig slaap veel gevoeliger bent voor kwaaltjes en pijn?

Uit recent onderzoek van de universiteit van California is gebleken dat wanneer je geen goede nachtrust hebt gehad, je pijngrens lager ligt de volgende ochtend. De gevoeligheid voor pijn kan ’s ochtends maar liefst 30% hoger liggen.

Advertentie

Pijngrens

Om dit te onderzoeken hebben de wetenschappers twee experimenten uitgevoerd. Voor het eerste experiment hebben ze 25 proefpersonen gevraagd twee keer ’s ochtends langs te komen bij het lab. De ene keer hadden ze een heerlijke nacht achter de rug, terwijl ze de andere nacht geen oog dicht hebben gedaan. Om de pijngrens te analyseren werd telkens een hittebron tegen hun enkel geduwd. De temperatuur ging langzaam omhoog, terwijl de proefpersonen op een schaal van 1 tot 10 aan moesten geven in hoeverre de pijn verdraagbaar was. Bij een slechte nachtrust was de pijn duidelijk een stuk erger. Het scheelde in alle gevallen zo’n 15 to 30%.

Chronische pijn

Bij het tweede experiment kwamen 60 mensen opdagen. Zij hadden allen last van chronische pijn en moesten 2 dagen aangeven hoe goed ze hadden geslapen en wat hun pijnervaring was. Uit deze analyses bleek hetzelfde: hoe slechter de nachtrust, hoe meer pijn de volgende dag. Het gaat niet per se om het aantal uur dat de deelnemers hebben geslapen, maar of ze voor zichzelf voldoende slaap hebben gehad.

Meer onderzoek nodig

Kunnen we dan zeggen dat hoe slechter je slaapt, des te lager je pijngrens ook wordt? Nee, dat kun je niet gelijk zeggen. Dat is te kort door de bocht. “Deze resultaten zijn vooral interessant omdat ze andere wetenschappers aanmoedigen om zich in dit onderwerp te verdiepen, zodat we de hele achterliggende werking kunnen uitpluizen”, legt slaapdeskundige Michael J. Twery uit. Oftewel: er moet meer onderzoek naar gedaan worden, willen er echte conclusies genomen mogen worden. Bovendien zijn de experimenten maar met een kleine groep uitgevoerd.

De leukste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: New York Times. Beeld: iStock