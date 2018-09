Dít is waarom je gewicht voortdurend schommelt

Als je gezonder probeert te leven, wil je natuurlijk het liefst ook resultaat zien op de weegschaal. Maar ga je geregeld op de weegschaal staan, dan zul je merken dat de cijfers telkens wat anders zeggen. Hoe kan het dat je gewicht zo schommelt?

Dat kleine stukje chocolade of handjevol nootjes zal echt niet het verschil maken op de weegschaal. Nee, die gewichtsschommeling komt heel erg anders door.

Vezels

“Wat je eet en drinkt en of je al dan niet naar het toilet bent geweest, zorgt voor normale gewichtsschommelingen door de dag heen”, legt voedingsdeskundige Dana James uit. “Het is dus belangrijk dat je voldoende vezels eet, zodat je stoelgang op gang komt en voldoende water drinkt om alle afvalstoffen uit je lichaam te voeren.” Volgens James is het niet slim om vlak voor je weegmoment een halve liter water te drinken. “Dat ga je echt op de weegschaal zien. Dan weeg je misschien een halve kilo zwaarder, terwijl je die niet écht bent aangekomen.”

Water en zout

De een houdt meer water vast dan de ander, dat heeft te maken met hoeveel zout je eet. “Zout houdt van water en hoe meer zout je eet, hoe groter de kans is dat je vocht vasthoudt”, vertelt dokter en diëtiste Dana Hunnes. “Maar het grootste deel van je zoutinname is afkomstig van bewerkte voedingsmiddelen.” Dus dat ene snufje zout dat je aan je eigen kookkunsten toevoegt, zal het verschil niet direct maken. “Ook koolhydraatrijke voeding, zoals pizza of friet, kan ervoor zorgen dat je meer vocht vasthoudt.”

Menstruatiecyclus

Als laatste kunnen ook je hormonen invloed hebben op de hoeveelheid vocht die je vasthoudt. Aan het einde van je menstruatiecyclus stijgt namelijk het progesterongehalte. Hierdoor houd je meer zout vast, voel je meer opgeblazen en is je gewicht hoger op de weegschaal. “Meestal gaat het om ongeveer 1 kilogram”, gaat James verder.

Véél eten

Stel: je gaat een week op vakantie en geniet volop van al het lekkers dat het all-in buffet te bieden heeft. Dan kan het natuurlijk zijn dat je wat aankomt. Toch moet je daar véél voor eten. Om een halve kilogram aan te komen, moet je 3500 kilocalorieën extra eten bovenop je dagelijkse caloriebehoefte. “Dan heb je dus zeker vijf a zeven dagen nodig om aan te komen. Hunnes: “Die extra kilo’s die je dan op het schermpje van de weegschaal ziet staan, zijn meestal watergewicht. Eet je de week erna weer normaal, dan zul je pas zien hoeveel kilo’s je daadwerkelijk bent aangekomen.”

Bron: Well and Good. Beeld: iStock