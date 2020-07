Waarom je gewrichten ’s ochtends ineens erg pijn kunnen doen

Heb jij iedere ochtend moeite met opstaan? Doen je gewrichten pijn en het voelt alsof je de dag ervoor een marathon hebt gelopen? Je bent niet de enige. Maar waar komt dat toch door?

Gelukkig verdwijnt die pijn wanneer je op gang komt, maar die ochtendstijfheid kan toch behoorlijk vervelend zijn.

Geen ontspanning

Als je last hebt van ochtendstijfheid heb je ’s ochtends als je opstaat het gevoel dat je hele rug vastzit. Spieren voelen stram aan en je gewrichten zijn pijnlijk. Dit gevoel trekt langzaam en geleidelijk weg. Die stijfheid kan mogelijk ontstaan doordat je spieren ’s nachts te weinig ontspanning krijgen. Dit heeft te maken met stress. Maar ook leeftijd en te weinig beweging kunnen de oorzaak zijn van ochtendstijfheid.

Reumatoïde artritis

Pijnlijke gewrichten komt vaak voor bij ouderen. Dit heeft met de structuur van je kraakbeen te maken. Het kraakbeen is een bedekking om je gewrichten heen en naar mate je ouder wordt, hoe dunner en minder elastisch het kraakbeen wordt. Maar ochtendstijfheid kan ook een van de eerste symptomen van reumatoïde artritis (RA). Dit is een chronische aandoening waarbij je gewrichten zijn ontstoken. Hierdoor heb je last van je handen, polsen, enkels en voeten. Heeft u langdurige klachten wat betreft stijfheid of heeft u er ook gedurende de dag last van? Dan is het slim om voor de zekerheid even langs de dokter te gaan.

