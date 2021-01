Waarom het goed is om de kou op te zoeken in de winter

Wanneer het buiten steeds kouder wordt, is het heerlijk om met een kop warme thee en dikke sokken op de bank te kruipen. Toch is het voor je gezondheid beter om de kou buiten op te zoeken.

Kou heeft hele gunstige effecten op je lichaam en geest. Zoek je hierin je eigen grenzen op. Neem een keer een koude douche of dompel jezelf in een ijsbad of ga met weinig kleren even in de vrieskou staan. Dit zijn de voordelen van kou:

Door regelmatig een wandeling in de vrieskou te maken of jezelf onder te dompelen in ijskoud water kan zorgen voor een sterker immuunsysteem. Je lichaam maakt hierdoor meer witte bloedcellen aan en deze bloedcellen zijn het verdedigingsmechanisme van je lichaam. Ze ruimen de verkeerde cellen op, waardoor je lichaam sterker wordt.

Bloedvaten

Bovendien is de verandering van warm naar koud en terug naar warm heel goed voor je lichaam. Bij kou vernauwen de bloedvaten en knijpen ze zo klein mogelijk samen. Dit doet je lichaam om te voorkomen dat je lichaamstemperatuur te veel zakt. Ga je daarna weer naar binnen om op te warmen? Dan zullen je bloedvaten juist extra wijd openstaan. Dit verbetert de doorbloeding, waardoor afvalstoffen makkelijker weg kunnen. Bovendien wordt op die manier je lichaam goed aan het werk gezet en krijgen de bloedcirculatie en je hart- en vaatstelsel een energieboost.

Energie

En niet alleen je bloedvaten krijgen meer energie van de kou. Van de kou ga je rillen, waardoor je metabolisme drie tot vijf keer hoger is dan als je in de warmte op de bank zit. Rillen betekent eigenlijk dat je spieren samentrekken en dat gebeurt ook als je jezelf inspant tijdens het sporten. Hier krijg je meer energie van en ook je stofwisseling gaat hier sneller door werken.

Mooie huid

Douche jij altijd met warm of zelfs heet water? Dan kan je huid uitdrogen, want je warm water spoelt de oliën en vetten van je lichaam. Door koud te douchen, heb je hier geen last meer van en krijg je een veel mooiere en egalere huid. Het werkt ook heel goed tegen huidproblemen, zoals ontstekingen of psoriasis.

Slaap

Als we in slaap vallen, daalt onze lichaamstemperatuur. Maar mensen die last hebben van slapeloosheid, lijken vaak niet in staat te zijn om de lichaamswarmte op de juiste manier te reguleren. Hierdoor vallen ze moeilijk in slaap of worden ze ’s nachts wakker van de kou. Door jezelf regelmatig bloot te stellen aan kou, leert je lichaam ook beter met kou om te gaan en kun je ’s nachts beter slapen.

Bruin vet

Ons lichaam slaat twee soorten vet op: wit en bruin. Wit vet wordt vaak ‘slecht vet’ genoemd, omdat het zich eenvoudig ophoogt. Dit kan leiden tot overgewicht. Bruin vet is daarentegen ‘goed vet’, aangezien het de brandstof is die ons lichaam verbrandt voor energie. De belangrijkste manier om wit vet te ‘bruinen’ is blootstelling aan lagere temperaturen. In het koude seizoen zoekt ons lichaam manieren om warm te blijven en hiervoor word je vetvoorraad gebruikt.

Dit is waarom koud douchen wél een goed idee is:

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Medical news today, Margriet. Beeld: iStock