Waarom gooien we 's avonds altijd onze gezonde voornemens overboord?

Je kent het vast wel: je hebt de hele dag gezond gegeten, maar in de avond bezwijk je alsnog voor die zak chips of reep chocolade. En dat terwijl je je nog zó had voorgenomen om gezond te gaan eten. Maar hoe kan het toch dat het in de avond altijd moelijker is om je gezonde voornemens vol te houden?

Als we wetenschappers moeten geloven heeft dit alles te maken met wilskracht: omdat we ons de hele dag al aan het inhouden zijn, hebben we ’s avonds simpelweg geen zelfbeheersing meer over. Het gevolg? We bezwijken alsnog voor die ongezonde snack.

Beperkte voorraad

Volgens onderzoekers van de University of Texas A&M bestaat er zoiets als ‘ego-depletion’. Elk mens zou maar een beperkte voorraad zelfbeheersing per dag hebben. Wie zichzelf dus overdag veel ontzegt, heeft tegen de avond niet veel meer over.

Fabel of feit?

‘Ego-depletion’ is overigens geen nieuw fenomeen, en zorgt al langere tijd voor discussies binnen de psychologie. Sommige wetenschappers zijn overtuigd van het effect, terwijl anderen vinden dat het niet meer dan een mythe is. Maar wat de oorzaak van je snackbuien in de avond ook moge zijn, voel je er vooral niet te schuldig over. Zo nu en dan is het helemaal niet erg om even te zondigen.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Research Digest. Beeld: iStock