Waarom we griep en verkoudheid momenteel verwarren

Je mag dan nog zoveel gehoest en geproest om je heen horen, van een officiële griepepidemie is helemaal geen sprake. Wel neemt het aantal verkouden mensen ineens flink toe.

Maar dat is niet zo vreemd. Het seizoen wisselt en daardoor beginnen er een boel mensen te snotteren.

Griep in oktober

Het NIVEL kwam met gegevens om te bewijzen dat er helemaal geen sprake is van griepepidemie: in de week vanaf 1 oktober rapporteerden huisartsenpraktijken door het hele land hoeveel mensen zich met griep bij de dokter meldden. Dat waren er 24 op de 100.000 inwoners. En dat ligt onder de griepepidemische grens van 51 per 100.000 inwoners.

Het verschil

Er is dus geen sprake van griep bij de meesten, maar vaak gewoon een verkoudheid. En daar is, ondanks dat de verschijnselen van beide in elkaar overlopen, nog best een groot verschil tussen. “Bij verkoudheid begint het vaak met snotteren, misschien lichte verhoging en misselijkheid”, vertelt voormalig huisarts en griepexpert Ted van Essen bij AD. “Op den duur kan je jezelf door de opstapeling van verschijnselen zo lamlendig gaan voelen dat je in je bed blijft.”

Koorts

“Wanneer je met griep besmet bent geraakt kan het zomaar zijn dat je in de ochtend nog aan het werk bent, maar in de middag plots met hoge koorts in je bed ligt. In beide gevallen is het vervelend, al hoeft een patiënt in het geval van verkoudheid minder bang te zijn voor complicaties.”

Voorkomen

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) raadt aan om zo min mogelijk de neus en mond aan te raken. Daarmee wordt de kans op besmetting en verspreiding voorkomen. Ook helpt het om de handen te wassen.

Bron: AD.nl. Beeld: iStock