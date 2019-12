Waarom het griepseizoen voor sommige mensen veel erger is

Het griepseizoen komt er weer aan, maar lang niet iedereen zal hier last van hebben. Er is een reden waarom niet iedereen hetzelfde reageert op het griepvirus.

Uit onderzoek van de universiteit van Arizona blijkt dat bepaalde mensen écht meer lijden onder de griep dan anderen.

Griepprik

We hebben het altijd over ‘het griepvirus’, maar griep is meer dan slechts 1 virus. Elk jaar proberen artsen de griepstam die een opmars maakt, te verslaan met bepaalde middelen. Dit is de reden waarom er ieder jaar een andere griepprik is en waarom ‘ie dus ook niet altijd aanslaat.

Bestrijden

Bovendien zijn de wetenschappers van de universiteit van Arizona erachter gekomen waarom mensen verschillende reacties kunnen hebben op hetzelfde griepvirus. Sommige mensen werden als kind al blootgesteld aan verschillende virussen, waardoor ze als volwassenen beter zijn voorbereid op het bestrijden van die griep. Dit wordt ook wel Immunological Imprinting genoemd.

Eerste keer griep

Weet je nog de allereerste keer dat je griep had? Het lijkt er dus op dat ons lichaam een specifiek vermogen heeft om alleen het soort griepvirus dat verwant is aan onze eerste blootstelling kan bestrijden. Ons lichaam blijkt minder goed in staat te zijn om onszelf te beschermen tegen de griepstammen waarmee we iets later in aanraking komen.

Beschermd

Voor het onderzoek hebben de wetenschappers gekeken naar 2 van de primaire griepstammen: H1N1 en H3N2. Wat blijkt? Mensen die als kind als eerste het griepvirus H1N1 opliepen, hadden minder kans om deze griep op latere leeftijd opnieuw te krijgen. Ook de mensen die H3N2 op jonge leeftijd kregen, waren naarmate ze ouder werden beter beschermd tegen deze specifieke stam.

Families

Na deze ontdekking probeerden de onderzoekers erachter te komen waarom dit patroon bestaat. Blijkbaar komen de virussen H1N1 en H3N2 uit verschillende takken van de ‘influenza-stamboom’. Dit houdt in dat wanneer we als kind voor de allereerste keer worden blootgesteld aan een griep uit een bepaalde familie, we blijkbaar ook alleen griepsoorten uit deze specifieke familie kunnen bestrijden.

Kortom: het kan dus voorkomen dat je soms helemaal geen last hebt van het griepvirus. Dit heeft dan waarschijnlijk alles te maken met je kindertijd en welke soort griep je toen hebt gehad.

Bron: Mind Body Green. Beeld: iStock