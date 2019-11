Waarom herbruikbare koffiebekers van bamboe hartstikke gevaarlijk kunnen zijn

Dat plastic bekers absoluut niet goed zijn voor het milieu, weten we inmiddels wel. Je zou dan ook denken dat je er goed aan doet om herbruikbare bekers van bamboe gebruiken, maar niets blijkt minder waar te zijn.

Nieuw onderzoek toont namelijk aan dat je je gezondheid hiermee op het spel zet.

Aan elkaar gelijmd

De Duitse consumentenbond, Stiftung Warentest, onderzocht 12 bamboebekers van verschillende merken en ontdekten dat consumenten over het algemeen de indruk krijgen dat ze natuurlijke producten kopen. Dit is echter niet altijd het geval. Met beschrijvingen zoals ‘bamboebeker’ of ‘gemaakt van bamboevezels’, verdoezelen producenten namelijk het feit dat de bekers zijn gemaakt van een poeder van fijngemalen bamboevezels die vervolgens aan elkaar zijn gelijmd.

Gevolgen voor gezondheid

Schokkend genoeg bleken alle geteste bekers melaminehars te bevatten, een soort plakkerige lijm gemaakt van formaldehyde en melamine. Melamine kan de nieren en de blaas aantasten, terwijl formaldehyde de huid, luchtwegen en ogen kan irriteren en zelfs kanker kan veroorzaken.

Voorwaarden voor veiligheid

Toch hoeft melaminehars niet áltijd schadelijk te zijn, als het maar aan bepaalde voorwaarden voldoet. Eén van deze voorwaarde is dat het onder de 70 graden wordt gehouden. Best opmerkelijk als je je bedenkt dat deze bekers specifiek worden verkocht voor warme dranken. Het zal dan ook niet als een verrassing komen dat de onderzoekers iets schokkends ontdekten toen ze koffie in de bekers schonken.

Schokkende resultaten

De kopjes werden gevuld met een hete, licht zure vloeistof (verwant aan koffie) en twee uur bewaard. Dit proces werd 7 keer per kopje herhaald. Na de derde en zevende vulling werd de vloeistof in elke beker getest op chemicaliën. De resultaten toonden aan dat vier van de twaalf bekers hoge niveaus van melamine bevatten na de derde vulling nóg meer na de zevende vulling. Bij de meeste bekers kwamen ook nog eens grote hoeveelheden formaldehyde vrij.

Steeds opnieuw in drankje

Nog schokkender was het feit dat de resultaten soms hoger waren na de zevende test, wat zou kunnen betekenen dat de schadelijke stofjes niet verdampen maar steeds weer opnieuw in je drankje komen bij het vaker gebruiken van de beker. Iets wat je natuurlijk absoluut niet wilt.

Niet recyclebaar

Veel van de bekers suggereerden ook nog eens dat ze ‘biologisch afbreekbaar’ of ‘recyclebaar’ waren. Iets wat volgens Stiftung Warentest complete leugens zijn. Natuurlijk zullen natuurlijke bamboevezels na verloop van tijd biologisch worden afgebroken, maar de bekers zullen niet rotten, zelfs als je ze jaren geeft. Ze kunnen daarnaast ook niet via standaardmethoden worden gerecycled – de enige optie is om ze te verbranden.

Bron: Women’s Health. Beeld: iStock